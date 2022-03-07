在这个过程中林慧欣非常专注于如何将饰品做好，因为她知道对于购买的人而言，这些饰品背后藏着故事或者有其他重要的意义。

一次偶然的机会，让22岁的林慧欣开启了她的手作之旅。这个爱好不仅发展成了事业，还拉近了她与家人之间的关系。

在闲来无事的时候，林慧欣会上网观看一些视频。有一次她刷到了一名博主使用树脂制作钥匙圈饰品的视频，顿时被这些能定制的钥匙圈所深深吸引。喜欢做手工的她连续看了好几个视频后，决定购买材料，制作属于她的钥匙圈。

一开始，林慧欣制作的钥匙圈都是用不同的英文字母拼凑名字或单词，要作成独一无二的饰品。在她身边的朋友知道林慧欣有这样的爱好后，向她提议将图片制成饰品，因为图片能勾起人们的一段记忆，胜过千言万语。一心求好的林慧欣便开始尝试制作图片钥匙扣，并在朋友和家人的鼓励下，使用不同技巧将树脂制成耳环、项链等，在社交媒体平台上售卖。

“我认为制作这些饰品的过程很疗愈，因为这是我的兴趣。在这个过程中我非常专注于如何将这些饰品做好，因为我知道对于购买的人而言，这些可客制化的饰品背后藏着故事或者有其他重要的意义。”

2020年8月，林慧欣开始在社交平台售卖手工制品，她向亲人透露这个想法后得到他们的大力支持。她说，这个决定让她与家人之间的关系变得更加亲密。“我和家人之间的关系向来很好，但是在我将爱好发展成事业后，我们就多出了一个共同话题。他们向我提建议，有时还会和我一起制作饰品，彼此也更加亲近了。”