乌美工业区 有人撒面包丢油条 天天喂鸽引鸟患

民众申诉，食品厂有人天天撒面包、丢油条喂鸽，造成环境脏乱。

《新明日报》接获热心读者通报，指乌美2道第3020座的工业区一带，近期时常出现大批鸽子围着一个垃圾桶啄食的情况。根据读者提供的照片，工业大厦楼下是一排露天停车位，附近虽然有垃圾桶，但一棵树下仍堆满了纸皮箱。大约30多只鸽子、八哥等在地上啄食。

据表示，这里的地上常出现面包、油条等食物，才会引来鸟儿。

记者昨天（3月6日）走访上述地点发现，工业大厦有油条、烧腊、面包等作坊，其中一个较大型的垃圾桶由三四家店共用。

烧腊摊的罗先生（52岁）受访时表示，平日除了看到人来扔垃圾之外，并未注意到有人喂鸟。

“我们卖的肉更不可能拿去喂鸟，卖剩的都是自己拿回家吃。”

他也称鸟患问题从去年左右开始，或是因为附近有商家喜欢把橘子和面包等食物，丢弃在这里的垃圾桶，才引来很多鸽子吃剩食。

另一店铺的职员蒋先生（40岁）则说，大家都知道喂鸽子是犯法的，因此不会这么做。

“剩下卖不完的食物或垃圾都会丢进垃圾桶。如果能绑好再丢弃，并把垃圾桶盖子盖好，就不会有鸟患问题。”

现场职员称，商家每天丢弃的垃圾太多，但垃圾桶很多时不够用，环境脏乱引发鸟患。

完整报道，请翻阅2022年3月7日的《新明日报》。