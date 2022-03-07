旅游达人：各地边境料逐步全面开放 新马机票价有望回跌至百元以下

热门地点如吉隆坡和槟城VTL机票因僧多粥少一度涨至千元以上，旅游达人建议，除非有急事，否则应再等一阵，我国及各地边境料逐步全面开放，新马机票价有望回跌至百元以下。

自从3月4日宣布我国和槟城将从本月16日起推出疫苗接种者旅游通道（VTL）航班后，不少想要回槟城的游子以及想到那里旅游和探亲的国人，纷纷上网查询机票价。《新明日报》日前就报道，3月学校假期马航甚至出现千元机票价，而且不是直飞班次，得中转吉隆坡。

我国和马来西亚的VTL计划目前是双向运行，意即乘客往返班机都得选择标明“VTL”的班机才能免隔离。

《新明日报》记者今早（3月7日）查询3月学校假期最新机票价，新航往返槟城的班机已涨至620元，而马航（中转吉隆坡）的槟城往返则要820元。

如果是要带上学孩子到槟城，就只能选择学校假期。尽管到了6月学校假期价格已回跌，但记者查询的多个新航日期仍要270元到300元之间，比疫情前的百多元还是高了约一倍。

飞行里数网站MileLion创办人黄宣明受访时说，目前的高价的确是不可思议。“除非你有急需，否则应该先等一等。”

卫生部长王乙康日前就指出，这一波奥密克戎疫情渐退后，有望从VTL制度改成让所有接种者都能免隔离。马来西亚政府近来也屡次表明要全面开放边境。

黄宣明认为，一旦开放就代表接种的公众搭任何班机都能免隔离，不再局限特定航班导致位子不够得抢购，价格自然就会因供应增加而回落。

完整报道，请翻阅2022年3月7日的《新明日报》。