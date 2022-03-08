明年中起 多数超市每个塑料袋收费至少5分

全国三分之二的超市明年中开始为塑料袋等一次性购物袋收费，国家环境局规定每个袋子必须收取至少5分，确切金额交由个别超市业者决定。

这项新规定涵盖所有年营业额超过1亿元的实体超市连锁集团，影响全国约三分之二的超市门店，包括职总平价、昇菘、百美，以及牛奶公司集团属下的冷藏公司和巨人超市。其余的小型超市业者可自行制定收费制，好些业者也已那么做。

永续发展与环境部长傅海燕昨天在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时，宣布为超市购物袋收费的消息。

傅海燕说，虽然一次性用品为日常生活带来便利，但是会制造大量垃圾和消耗有限的资源。

“我们并非轻易做出收费的决定。过去决定不收费的一些考量还是成立的，包括公众常用塑料袋装垃圾，才丢入垃圾槽。不像许多国家，我们不是直接填埋垃圾，而是以焚化的方式处理，所以我们并未面对困扰着这些国家的土地和水源污染问题。”

不过，她指出：“无论是国际或本地，气候和环境保护行动都在加速前进，我们不能若无其事地一切照旧。购物袋收费已在全球许多地区普及化，包括邻近的台湾、香港和马来西亚。”

由55人组成的公民工作小组去年向政府提议，通过购物袋收费减少一次性用品。永续部和环境局采纳建议，之后广泛收集意见，包括在上个月进行公众咨询。环境局当时拟议每个袋子的最低收费介于5分至1角。

对于最终定价，环境局解释，把最低收费定得低，是为了减低对消费者造成的冲击，同时鼓励他们在购物时注意自己索取了多少袋子。

收费不限于塑料袋，而是包括所有一次性袋子，纸袋和以可降解材料制成的袋子也不例外。不过，只有手提式购物袋须付费，超市仍可免费提供用来装蔬果、肉类等新鲜食材的透明塑料袋。

业者须公开发出多少袋子及收费

环境局说，所有一次性用品无论材质，在生产、运输和丢弃的过程中都会对环境构成影响。若只规定某种材质的购物袋须收费，可能导致一些不利于环境的行为，例如为了避免付费而改用其他材质的袋子。

为确保收费制透明，超市业者须公开它们发出多少个袋子、收取多少款项，以及如何使用这笔钱。环境局强烈鼓励业者利用这笔款项捐助慈善，或是推动可持续发展的项目，包括扶持低收入家庭，以及推出计划鼓励人们自备购物袋以减少收费带来的影响。

消费者张莉敏（58岁，裁缝师）受访时说，过去三四年来大家提倡环保，她也开始自备购物袋，因此支持收费的做法。不过她觉得一个袋子5分有点贵，按交易计算，每次不论索取多少袋子都只付1角比较合理。

她说，有时买肉类和海鲜等生鲜食材时，还是喜欢拿个塑料袋分开装，以免物品全掺在一起乱糟糟的。