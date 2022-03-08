给学生更多空间探索知识和兴趣 中小学明年起全面取消年中考试

教育部指出，取消年中考可腾出约三周的课时让教师有更多空间使用多元的教学法，鼓励自主学习。与此同时，政府将检讨同届生大学就读率，让更多人在踏入职场后的各阶段也有机会进修大学文凭课程，往“终身学习参与率”的目标推进。

从明年起，中小学取消所有年级的年中考试，以腾出更多时间让学生探索学习乐趣，减少对考试的偏重。

陈振声：我国教育体系须贯穿人生各阶段

配合我国提倡“学无止境”的大方向，教育部下来从各阶段推动改革，除了减少考试，也旨在改进并使升学途径更灵活，让学生根据能力与兴趣发挥，包括扩大理工学院预科班和直接收生计划等。

与此同时，政府将检讨同届生大学就读率，让更多人在踏入职场后的各阶段也有机会进修大学文凭课程，往“终身学习参与率”的目标推进。

教育部长陈振声昨天在国会辩论教育部开支预算时指出，我国教育体系不能局限于学校，而必须贯穿人生各阶段，旨在培养有自信的人民，建设具竞争力的国家以及有凝聚力的社会。

要建立学生的信心，学校须让学生有更多空间探索兴趣并培养生活技能，包括应对失败的能力、适应力和跨文化技能等。

他指出，过去几年，学校已取消小三、小五、中一和中三的年中考试，并取得不错的成效。教师能更好地规划教学进度，让学生更深入地学习。“教师利用其他现行的评估方式来了解学生的学习进展，学生更专注于学习，而不是分数。有鉴于此，中小学明年起将取消所有年级的年中考试。

“这可腾出更多时间让学生进行自主学习，培养21世纪技能，我们也将检讨课程内容与评估要求……这些改变是为了带动文化转变，让学生自我推动全面地学习并掌握技能，而不是一味担心与他人做比较。”

全面科目编班制 将在2024年取代分流制

从2019年起，教育部已取消小学一二年级学生的所有考试，中一学生也免年中考试。过去两年，学校逐步取消小三、小五和中三年中考。教育部指出，取消年中考可腾出约三周的课时让教师有更多空间使用多元的教学法，鼓励自主学习。

此外，全面科目编班制将如期于2024年在各中学推行，取代分流制。目前只提供快捷源流的三所中学——克信女中、丹绒加东女校、丹绒加东中学后年起可录取修读G2水平科目的学生；G2水平相当于目前的普通学术源流。

根据全面科目编班制，每个级任班有不同能力的学生，学生可修读适合自己水平的科目，包括G1、G2或G3水平。G3的学习程度最高，相当于快捷源流，G1相当于普通工艺源流。

陈振声指出，我国要尽可能地为学生量身定制教育，让每名学生能发挥所长。全面科目编班制是一大转变，根据学生的强项提供更个人化的学习。

为了让更多学生获益，教育部后年将把全面科目编班计划扩大到克信女中、丹绒加东女校、丹绒加东中学。个别学校会录取两班的G2水平学生，分散在不同班级，有能力的可修G3科目。

前年试行的科目编班目前在59所中学推行，明年增至90所，占总数三分之二。直通车学校和工艺源流专校等专科学校不包括在内。

陈振声也强调投入资源在持续教育的重要性。他说，政府以往着重于孩子首20年至25年的投资，平均为每人投入约25万元的资源，帮他们做入职准备。

“如今，员工和企业会面临更大的颠覆，技能被淘汰的速度更快……我们须加大力度支持人民在各阶段持续学习。这是我们社会契约的关键支柱之一，不仅在求学时期为每个人投入资源，也在人生各阶段给予支持。”

国会拨款委员会今天继续辩论跨部门的新加坡绿色发展蓝图和国家发展部开支预算。