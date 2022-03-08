提供长期租约鼓励业者投资 我国将在南部海域及东柔佛海峡开辟新渔场

为提升本地水产养殖业的生产力和可持续发展，新加坡食品局今年底将陆续在南部海域和东柔佛海峡开辟新的渔场空间供招标。

当局也将为渔场业者以及林厝港和双溪登加的农场业者，提供20年外加10年的租约，让他们更能确定可以进行长期规划和投资。

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明昨天在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时说，目前海上渔场没有任何租约机制，令业者无法确定能否长期经营，也难以吸引到须投入大量前期资金的业者，因此政府决定为所有海上渔场提供长期租约。

渔场和农场业者在20年租约到期后，可选择延长10年，但必须满足食品局制定的产量条件。

明年1月起，食品局也将推出每年可续期的临时租用准证（Temporary Occupation Licence，简称TOL），帮助现有渔场业者过渡到租约制，让他们有更充裕的时间做出长期投资决定，这个过渡期将长达10年。柔佛海峡的临时租用准证年费为每半公顷3600元，南部海域则是6000元。

本地目前有110家海上渔场，除了两家设在南部海域，其余都集中在北部的柔佛海峡。

为减少对渔场业者的成本影响，加上政府已承诺明年冻结所有政府收费一年，食品局将豁免明年的临时租用准证收费，并在下来四年逐步调高收费，即2024年收取20％，2025年收取50％，2026年收取全额。

海上渔场全年执照费大减

此外，食品局已检讨渔场的执照费，以确保行业合规成本降到最低。明年1月起，多数海上渔场的全年执照费将大幅减少至每个执照145元，目前的收费为每半公顷850元。

新渔场的申请，以及对养殖活动做出重大改变的渔场，须缴付一次收取的评估费。

至于我国有多大的海上空间适合开辟为渔场，食品局受询时表示，仍在进行环境影响评估研究，今年较迟时候将通过招标公布细节。

农业食品业转型基金范围扩大

另一方面，食品局去年设立的6000万元农业食品业转型基金（Agri-Food Cluster Transformation Fund，简称ACT）将把资助范围扩大至果实类蔬菜、菇类和虾类等食品，同时把资助顶限从50％增至70％。

农业食品业转型基金旨在鼓励农场业者采用先进农业技术，建立研发能力，以实现在2030年生产足够农产品满足本地人口三成营养需求的“30·30愿景”。

陈国明透露，截至去年底，食品局收到32份申请，八份已获批准，其余的仍在评估中。

他也呼吁消费者支持本地农产品，以鼓励农场业者提高生产力，从而加强我国的粮食保障。食品局上个月已推出三种标签，帮助消费者更好地识别本地农产品。