增强教师专业发展及身心健康

教育部将增强教师的专业发展，同时更完善地照顾他们的身心健康。

教育部长陈振声昨天说，教育部会继续推进提升版的教师实习计划（Teacher Work Attachment Plus），支持教师到其他业界开拓视野。教育部至今已获得公共和私人领域超过250个实习机会。

陈振声说，教育工作者的工作在过去两年愈加困难，工作时间也更长。因此，教育部会继续关注教师的心理健康和工作量。学校会致力于确保工作量维持在教师可应付的范围内，并委任身心健康大使。至今，约80所学校已提名人选并进行培训，目标是到了年底，每所学校有至少两名身心健康大使。

陈振声在答复文礼佳（惹兰勿刹集选区）的提问时说，规定教师的工作时间并不实际，因为教师往往为了学生而付出超越职责所需。他举例说，北烁学校（NorthLight School）的教师在面对需要高度关注的学生时，把私人电话号码交给学生，如果学生在校外遇到麻烦，或半夜被赶出家门，都可以打电话向老师求助。

不过，他强调，教育部仍会照顾好教师，继续探讨如何减轻教师的工作量，例如评估现有课程、使用科技等。

加强与家长合作

陈振声说，改变我国教育体系的愿景需要教育工作者、家长、业界和社区合作来实现。

在谈到与家长合作时，他说：“让我们共同努力支持我们孩子的福祉和发展，而不是追求微不足道的一分、灌输失败的恐惧，或过度将孩子的成就与其他人进行比较。让我们帮助他们在生活中超越自我，而不是仅仅在考试中超越他人。”

教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲指出，教育部将通过社区与家长辅助学校理事会以及学校的家长支援小组，加强与家长的紧密合作。