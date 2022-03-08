夫妻俩在工作上亲力亲为，互为辅助，还与彼此的客户建立起良好的关系。他们认为，真诚待客、用心服务是打拼事业的基础。

蔡培伟（33岁）和李文丽（36岁）是生活良伴，也是工作搭档。夫妻俩一同打理自家理发店，携手为梦想打拼。

蔡培伟中学毕业后在理发店当了两年半的学徒，服完兵役后，他决定踏入理发业。他努力工作，一路升上发型师，还结识了同行的妻子。两人有共同的兴趣与目标，一拍即合。

创业初期，他们将家里的一个房间改为理发室，慢慢建立起口碑和顾客群。2018年，他们租下金文泰一个店面，正式开店。

在合约即将到期时疫情暴发，他们的生意大受影响。有的顾客不愿上理发店，有的则认为在家工作没必要常护理头发。他们最后决定转到荷兰通道开店。

蔡培伟说：“我们必须适应新措施，大家都须要戴口罩，而且要注意保持安全距离，这些并不容易。”

由于工作时间长，他们和家人在一起的机会不多，也不能像其他人那样跟孩子一起过周末或节日。幸好，两名女儿都非常懂事乖巧。夫妻俩因此十分珍惜休息日，总会提前做好计划，以便跟孩子享有优质的亲子时光。

至于夫妻俩是否会一起切磋手艺，蔡培伟说，他们都很留意和尝试新产品或新技术，觉得满意了才采纳。此外，他们在工作上亲力亲为，互为辅助，还与彼此的客户建立起良好的关系。

一起生活，一起工作，几乎24小时都见面，如果发生冲突，他们如何应对？

李文丽说，他们会敞开心扉，倾听彼此的意见来解决问题，而不往心里去。每天关了店，他们也不会把工作上的情绪和问题带回家。

夫妻俩认为，真诚待客、用心服务是打拼事业的基础。蔡培伟笑说：“我们会努力工作，也希望大家多多支持本地企业。”