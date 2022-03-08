从“暗网”取得资料 无业汉盗刷游戏创办人信用卡逾700万元

无业汉为他人仿冒美国驾照而在“暗网”得到特权，成功索得70人的信用卡资料，其中包括知名游戏创办人，两个月内盗刷对方逾700万元购买加密货币服务。

何俊家（32岁，译音）共面对26项控状，昨日承认其中12项，包括吸毒、欺诈、抵触滥用电脑法令等。

案情披露，被告2016年利用个人资料注册电子商务巨头亚马逊（Amazon）的网络平台账号，但后来因无法偿还服务费，账号遭取消，并禁止他开设新账号。

隔年，被告因在“暗网”上为他人伪造美国驾照，而得到特权，于2017年10月19日得以从“暗网”索取70人的个人资料，其中就包括美国网络游戏拳头游戏（Riot Games）的创办人马克·梅丽尔（Marc Merrill）。拳头游戏是《英雄联盟》和《Valorant》等游戏的开发商。

接着，他上网查询马克·梅丽尔的个人资料，成功以这些资料注册账号，还更换了对方银行记录中的电邮邮址，以便让电邮寄到自己的指定邮址。

2017年11月4日至2018年1月28日之间，被告成功利用马克的信用卡资料，支付超过521万美金（约709万8382新元）的云计算服务，用于加密货币挖矿，这些加密货币事后用于他的个人开销。

被告也以同样的方式在谷歌登记账号，盗刷了近25万美金（新币约34万元）。

完整报道，请翻阅2022年3月8日的《新明日报》。