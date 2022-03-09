更多电动车款列拥车证A组 每个组屋停车场将设至少三个充电桩

为让电动车的价格较大众化，陆交局将调整电动车的拥车证分组标准。从5月拥车证公开投标活动起，更多价格较大众化的电动车款被列为A组，A组电动车款会从原本的10个翻倍至20个。

为加速推动电动车的使用，接下来会有更多价格较大众化的电动车款列入中小型汽车（A组）的拥车证组别。到了2025年，每个组屋停车场会设有至少三个充电桩，让充电更方便。

陆路交通是我国总排碳量的第三大来源。政府设下新目标，在本世纪中叶将陆路交通排碳量从2016年的峰值锐减80％。

交通部长易华仁昨天在参与国会拨款委员会有关2030年新加坡绿色发展蓝图的辩论时说，这是一个远大的目标，须要在政策上作出调整，也须采用新科技，陆路交通系统须出现行为上的转变。“随着电网的去碳化，车辆电动化会是一项产生重大影响的关键举措。”

为让电动车的价格较大众化，陆路交通管理局将调整电动车的拥车证分组标准。从5月拥车证公开投标活动起，A组的“最高动力输出”（Maximum Power Output）顶限从原本的97千瓦（kW）提高至110kW。

这意味着会有更多价格较大众化的电动车款被列A组，而不是拥车证成价较高的大型及豪华车款（B组）。根据陆交局批准的电动车款名单，A组电动车款会从原本的10个翻倍至20个。新增车款包括日产Leaf、现代Ioniq和Kona等。

此外，接下来三四年，陆交局将在全国近2000个组屋停车场安装充电桩，把所有组屋市镇打造成“电动车市镇”。

易华仁说，大部分充电桩会提供较低功率的隔夜充电功能，在满足车主充电需求的同时，确保电网不会超负荷。随着电动车使用率增加，当局会陆续增设更多充电桩。

陆交局今年上半年展开大型招标，委任业者在组屋停车场安装和经营这些充电设备。充电费用交由经营者制定。

截至今年1月，本地有约3900辆电动车（公共巴士除外），全国设有约2300个充电桩。我国的目标是到2030年将充电桩增至6万个。

陆交局发言人说：“假设到时有约三分之一的车（约20万辆）是电动车、大多数驾车者只会每五至七天充一次电，本地会有足够的充电桩。”

住宅区电力基础设施陆续翻新

配合车辆电动化，陆交局会陆续翻新所有组屋和私宅区的电力基础设施，以便提供电动车充电所需的电力。翻新工程的费用由绿色债券资助，不过长远而言，当局计划向充电设施经营者和电动车用户回收这方面的成本。陆交局正同相关机构制定细节。

翻新工作会在下来几年展开，预计会持续至2030年代。

另外，政府也会拟定新法令，确保充电以安全和可靠的方式进行。有关的公众咨询今年上半年展开。

政府国会交通委员会主席、碧山—大巴窑集选区议员安迪建议为电动车提供更多缴税回扣。对此，易华仁提醒：“我们必须紧记的是，电动车毕竟还是车辆，我们的重点仍是要鼓励减少用车，鼓励更多人使用公共交通。”

公共巴士、德士和私召车也会加速电动化。政府今后添购公共巴士时会主要选购电动巴士，到了2030年会有半数的巴士车队是电动巴士。

国会拨款委员会今天继续辩论交通部和卫生部的开支预算。