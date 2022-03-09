李智陞：因受种族比例顶限影响 组屋难以合理价出售 可申请卖回给建屋局

国家发展部长李智陞强调种族融合政策在促进我国的种族和谐方面仍具相关性和重要性，但有一些棱角须要磨平，建屋局因此推出EIP组屋回购援助，提供多一种方式帮助受EIP影响的家庭。

因组屋或邻里达到种族比例顶限，难以用合理价格出售组屋的屋主，今后可申请将单位卖回给建屋发展局。这项回购援助计划不限组屋类型、地区或剩余屋契的长短。

国家发展部长李智陞昨天在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时，强调种族融合政策（Ethnic Integration Policy，简称EIP）在促进我国的种族和谐方面仍具相关性和重要性，但有一些棱角须要磨平，建屋局因此推出EIP组屋回购援助，提供多一种方式帮助受EIP影响的家庭。

根据国家发展部和建屋局的联合文告，要符合援助条件，屋主须住满最低居住年限、拥有单位至少10年，并且已经尝试以合理要价出售单位一段时间。根据建屋局的经验，六个月已足够让大多数屋主出售单位，时长也可能根据市场情况而改变。

要制定合理要价，屋主可参考200公尺以内其他单位的近期成交价，并根据自己单位的情况进行调整。

屋主也应保存尝试出售单位期间的每月记录，如售屋广告和看房记录，并在申请援助时提交给当局。

屋主若符合援助资格，建屋局将委任专业的持牌估价师为单位估价，再提出公平的回购献议价。屋主可在三个月内决定是否接受献议；若拒绝，献议失效后的12个月内不能再获这项援助。

不论单位当初是从建屋局还是转售市场购买，也不论购屋时是否已达到种族顶限，屋主只要受EIP影响就可申请这项援助。

一些组屋难以出售，也可能包含其他原因，如剩余屋契较短或楼层较低，但这项援助不考虑这些因素，只要屋主受EIP影响并符合援助条件即可。

李智陞说，受EIP限制、但因特殊情况未住满10年就得搬家的屋主，也可向建屋局提出酌情考虑的申请。

建屋局回购的单位将通过剩余组屋销售活动重新推出，或常年开放供申请。买家申购这些单位时仍须遵守EIP。

实施逾30年的EIP，去年中因种族课题升温而引起争议。一些屋主在组屋或邻里达到种族比例顶限后，难以出售单位，不得不降低要价，或花更长时间卖屋。

李智陞说：“我们一直以不同方式帮助这些家庭，如给予他们更多时间售屋，甚至在特殊情况下豁免EIP限制。但一直豁免EIP限制是不可持续的，因为这将削弱EIP所要实现的目标。”

本地近三分之一的组屋和16%的邻里，有一个或以上的种族比例达到顶限。李智陞说，这显示如果没有EIP，新加坡一些地区的种族集中度可能还要高得多。

博纳产业（Propnex）总裁依斯迈（Ismail Gafoor）说，受EIP影响的卖家往往需要更长时间售屋，至少一年。与不受EIP影响的邻居相比，他们的单位要价可能大打折扣，差价有时可超过5万元。

“这项政策改变因此有助确保一些组屋屋主，如少数种族卖家，不会因EIP限制而承受不公平的负担。”