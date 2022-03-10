交警上门突击 涉嫌在快速公路飙车 五男子落网九辆汽车被扣

涉嫌在快速公路上飙车，五名男驾驶昨天（3月9日）在家中落网，交警也在突击行动中扣留了九辆涉案汽车。

上个月27日，一段长约40秒的视频在社交媒体上流传，视频显示至少有九辆汽车在凌晨2时许在中央快速公路（CTE）最右边的车道飙车。

新加坡警察部队昨天发文告说，交警知道网上流传的视频后，立刻展开缜密的调查，在确认涉案驾驶者的身份后，昨日到他们的住家展开逮捕行动，共有五名年龄介于22岁至33岁的男驾驶者遭逮捕。另外，交警也扣留九辆汽车进一步调查。

《联合早报》记者昨早7时随交警到两个地点直击逮捕行动，首先来到盛港东路第200座组屋的多层停车场，交警扣留了一辆红色斯巴鲁（Subaru）汽车。不过，这辆汽车的驾驶者当时不在住所内，因此交警未能逮捕他。

记者接着随交警来到榜鹅临谷坪第661座组屋的多层停车场，交警扣留了一辆黑色马自达（Mazda）轿车。据观察，这辆汽车的驾驶座车窗右上角贴着“Grab Rentals”的贴纸，相信是一辆租来的车辆。交警须进一步的调查才能确认涉事驾驶者的身份，这名司机正在协助警方调查。

记者早上10时来到交警车辆扣留所（Traffic Police Vehicle Pound）时，警方已扣留了五辆轿车，其中包括三菱、奥迪、本田及起亚轿车，这些车子大多经过改装。

交通警察局调查主任梁丽萍警监说：“危险驾驶不仅危害驾驶者，也危害其他公路使用者的安全。交警绝不容忍如此鲁莽的行为。”

根据公路交通法令第67（1）条，危险驾驶的罪名一旦成立，可被判罚款最高5000元或监禁不超过12个月，或两者兼施。重犯者则将面对不超过1万元罚款或监禁不超过两年，或两者兼施。若危险驾驶导致他人伤亡，违例者将面对更严重的刑罚，并可能被吊销所有驾驶执照。