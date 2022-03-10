下阶段目标是让低风险区已接种游客免隔离入境

在航空业迈入下一阶段的复苏时，我国的目标是允许所有完成冠病疫苗接种、来自“低风险”和“一般旅游类别”国家和地区的旅客入境时免隔离。

交通部长易华仁昨天在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时说，从疫苗接种者旅游通道（简称VTL）到接种者免隔离旅游是一个根本的转变，但会有效地让新加坡对世界重开国门。

转变何时落实取决于国内外疫情等因素，交通部和卫生部及抗疫跨部门工作小组在这方面会密切合作。易华仁说：“世界正在学习与冠病共存。我们现在也有信心和机会果断地采取行动。”

他说，疫情初期，新加坡在保护公共卫生和开放边境方面处于两难。庆幸的是，随着我国对病毒有更深的认识，加上良好的安全管理措施和较高的接种率，新加坡今时的情况已不同往日。

希望樟宜机场乘客量 今年恢复到疫前的一半

国际航空运输协会（IATA）预测，亚太地区的国际乘客量今年将恢复到疫情前约40%水平。

易华仁说，交通部希望樟宜机场的乘客量今年能恢复到疫情前至少50％的水平，并已着手进行第一阶段的计划，即向更多国家和地区开通VTL。

新加坡目前向30个国家和地区开通VTL，与越南和希腊的VTL也定于下周三（16日）启动。在VTL的带动下，我国去年12月的乘客量达到疫情前的约15％，樟宜机场的飞机起降趟次，以及和其他城市的衔接也分别恢复到38％和58％。

易华仁强调，新加坡必须维持这个重开的节奏。他解释，其他航空枢纽如迪拜、卡塔尔和伊斯坦布尔的国际乘客量已恢复到多达疫情前约70％的水平。本区域内的马来西亚、越南、泰国和菲律宾也已宣布计划，对所有完成接种的旅客重开边境。

“樟宜机场的航空连通性是新加坡经济的支柱。许多公司选择落户新加坡是因为他们可以很轻松便捷地联系上本区域内外的顾客及厂商。要是樟宜失去这个连通性，就等于失去我们赖以生存的重要竞争优势。”