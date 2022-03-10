达曼裕廊设新综合诊疗所 女皇镇综合诊疗所将搬家

达曼裕廊将在2028年之前开设新的综合诊疗所，女皇镇综合诊疗所也会在2030年搬家。

为满足我国人口的医疗保健需求，卫生部将继续投资于基本医疗设施。这两所综合诊疗所除了有亲乐龄和无障碍设施以方便病患，也将符合新要求，以确保设施有足够的准备应付传染病。

达曼裕廊新开设的综合诊疗所和重建后的女皇镇综合诊疗所将提供全面的基层护理服务，包括急症治疗、慢性病管理、妇幼保健服务、综合保健服务，以及放射、实验室和药房服务。卫生部之后会透露更多细节。

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生昨天在国会拨款委员会辩论卫生部开支预算时，透露了新的综合诊疗所筹备计划。

他指出：“连同先驱和裕廊综合诊疗所，达曼裕廊新建的综合诊疗所也将为裕廊区的居民服务，目前的女皇镇综合诊疗所将继续服务附近的居民，直到新址的综合诊疗所投入运作。”

当局未公布新址。

我国目前有23家综合诊疗所。今年落成的有三巴旺综合诊疗所，2026年之前竣工的有加基武吉、卡迪、实龙岗、淡滨尼北、登加，和油池综合诊疗所。

再加上2030年建成的比达达利和碧山综合诊疗所；以及红山与欧南园综合诊疗所合并之后，到了2030年，本地将会有32家综合诊疗所。