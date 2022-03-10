野猪闯入义顺卡迪中心广场 妇女遭撞倒昏迷逾15分钟

野猪闯入义顺卡迪中心广场，慌乱中撞到一名路过的妇女，导致妇女倒地昏迷超过15分钟后，被送入邱德拔医院救治。

这起罕见的野猪闯组屋区伤人事件，昨天傍晚6时40分左右发生在义顺环路第846座组屋前、卡迪中心的空地上。

在事发地点附近摆摊售卖童装的谭雪花（52岁），目击妇女被野猪撞倒在地后，立即上前查看妇女的情况。

她说：“那头野猪的獠牙非常长，而且体型不小。妇女被撞倒在地后，附近的公众纷纷上前帮忙，我也匆匆忙忙拿起电话拨打995。”

谭雪花出示手机中拨打995的通话记录说，妇女身边当时带着一名小女孩，她在意外发生后守在妇女身旁不知所措，并且一直哭泣。

在附近工作的陈雷蒙（31岁）说，野猪撞倒妇女后一直往前冲，还撞上了附近一家眼镜店的玻璃门。

“野猪撞上眼镜店玻璃门的时候，我以为玻璃会碎裂，但幸好没有。”

野猪撞倒妇女又撞上玻璃门后，显得更加慌乱，路人纷纷走避，最后野猪一路狂奔至义顺环路第848座组屋的咖啡店，并通过晶78大排档通往停车场的走道，逃离了人们的视野。

在晶78大排档兼职的陈姓收银员（17岁）说：“我看见野猪从我背后跑过，它跑得很快，一眨眼就不知去向了。”

民防部队受询时证实，昨天傍晚6时50分接到通报后赶到义顺环路第846座组屋前，将一人送往邱德拔医院救治。