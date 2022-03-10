研究再生能源推动环保

早在学生时代，张千秋便对地理有浓厚兴趣，尤其为人类行为对环境带来的破坏深感担忧，因此她选择专攻能源工程，希望参与开发和改进可再生能源的生产与存储。

随着公众环保意识的提高，电动车将成为越来越多人的代步工具，年轻女工程师希望在电动车科研领域尽自己的一分力，推动新加坡往可持续的方向前进。

张千秋（24岁）目前在一家科技公司担任研发电子工程师，专门研究电动车及其基础设施的解决方案。

早在学生时代，张千秋便对地理有浓厚兴趣，尤其为人类行为对环境带来的破坏深感担忧，因此她选择专攻能源工程，希望参与开发和改进可再生能源的生产与存储。

她说：“长远而言我希望专注于电动汽车及其后端系统的领域，协助实现2030年新加坡绿色计划中的能源重置目标。未来我们将有更多电动车充电点，其中一个关键挑战是如何确保电网的稳定性，这须要进行大量的测试和研究，我们也必须利用新技术来改造电网。”

在成为一名全职研发工程师之前，张千秋在大学期间曾到新加坡能源市场管理局实习，并担任“能源大使”，有机会到不同的公司接触各类与能源相关的新型技术和想法，并且与其他学生分享能源领域的最新发展、介绍新加坡的能源故事，以及推动能源议题的讨论。

她说：“在与学生们的定期交谈中，我发现他们当中有许多人都对能源相关的课题感兴趣，很多年轻一代的社会意识相当强，他们想做得更多但不知从哪里开始。有机会与同龄人交流，与他们分享我在能源行业的经验，并激发他们对这些话题产生更大的兴趣，这是一次非常有益的经历。”

对于未来的展望，张千秋指出目前本地有将近四成的碳排放来自能源领域，因此有必要推动能源领域的减排。她对新型低碳替代品特别感兴趣，例如氢气技术，希望这类型的替代品可以帮助新加坡在长期内减少碳排放，而新加坡也能推动这个领域的投资和创新，发掘更多令人鼓舞的项目。