掌掴猛踹衣架打 女佣狠虐2岁童

女佣发现两岁小雇主拉屎弄脏裤子又弄脏她的手，掌掴小雇主致他脸有粪印，又用尿片和毛巾往他身上抽打和用脚踢他，让他两度跌倒在地，接着将他推进厕所后还用衣架打他。虐童女佣昨日（3月9日）被判坐牢九个月。

来自缅甸的女佣迈丹乌（30岁）昨日承认虐打两岁小雇主，抵触儿童与青少年法令。为了保护受害人，法官下令媒体不得报道任何可泄露受害人身份的资料。

判坐牢九个月

案情显示，被告在榜鹅的一个组屋单位内当女佣，负责照顾雇主的三名孩子，受害人是雇主的两岁儿子。

去年6月15日晚上，被告和三名孩子在房内，被告坐在床上折衣服，受害男童则站在她身后。

8时18分左右，被告闻到一阵臭味，转头发现男童的手和玩具上都是粪便，气得频频骂他“坏蛋”。她先抓起男童的手“自掴”，导致男童的脸也沾上粪印。被告接着还动手扇了他多次耳光，导致他跌坐之后倒在地上。

根据主控官庭上播放的电眼画面可见，男童坐在地上大哭后，被告仍一再地对他动手，拿尿片和毛巾抽打他。

当她叫男童到厕所去，而男童又往反方向走时，她再次打他，导致他又一次跌坐在地。

被告没有因此停手，她甚至用脚踢男童。当男童走到厕所外，还用力将他推进厕所。从视频可听见男童凄惨的哭声。

进厕所后，被告仍未消气，拿起衣架又往男童身上抽打。

女佣五大恶行

①掌掴男童

②用毛巾、尿片打男童

③踢已跌坐在地上的男童

④用力把男童推进厕所

⑤拿衣架打男童

完整报道，请翻阅2022年3月10日的《新明日报》。