2000万元拨款让体育重返本地

政府希望通过计划，激活新加坡体育，体育理事会将推出津贴让活动主办方申请，最多5万元。此外，我国将恢复开放更多体育设施，并放松人数限制。

政府计划在今年拨款2000万元，推出“让体育重返”计划，包括支持复办大型体育项目，加强公众参与，重振受疫情影响的体育活动。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉昨天（3月10日）在国会拨款委员会辩论文社青部开支预算时，宣布推出“让体育重返”（Bring Sport Back）计划。他说：“这一计划旨在激活新加坡体育，带领人们再次在一起进行和享受体育活动，相互交流。”

去年12月的渣打银行新加坡马拉松赛已经部分开放让群众参赛。政府计划在今年让大型群众体育活动全面恢复，包括骑脚踏车、铁人三项、游泳和跑步等。体育理事会将推出配合“体育重返”计划的活动津贴，供主办方申请。津贴最多5万元，支持1000到3000人到现场参与的活动，外加线上的参与者。

政府还将恢复开放更多体育设施，并放松人数限制。目前全国有170个体育场馆允许5对5的团体项目。这意味着足球、橄榄球、曲棍球等参与人数较多的项目仍难以开展，场地数目也有限。唐振辉说：“我们正设法让更多人数参与的团体项目恢复，在全国范围内开放设施，分步骤完全恢复到正常水平。”

全民体育俱乐部ActiveSG也会面向各年龄层居民，推出更多赛事，包括田径、羽毛球和皮划艇等。ActiveSG学院与俱乐部也计划增加培训项目的参与人数，ActiveSG目前拥有多项高素质的体育培训课程，这是青少年运动员成长为精英运动员的重要途径。

同时，政府将优化邻里设施和运动空间，鼓励人们回归体育。唐振辉说：“我们希望这些措施可以鼓励新加坡人安全地恢复体育和健身活动。”

唐振辉说，去年新加坡运动员取得巨大成就，尤其是骆建佑（羽毛球）、叶浚惟（台球）、叶品秀（残障游泳）和黄琳芷（保龄球）。政府今年将继续支持新加坡队，鼓励他们在东南亚运动会、共和联邦运动会、亚洲运动会、亚洲残疾人运动会以及其他赛事中为国争光。

优先确保文艺活动顺利恢复

除了复办体育项目，唐振辉也指出，确保文化与艺术活动能顺利恢复也是当局的首要任务。

过去一年，当局通过简化安全管理措施，允许文艺活动在安全情况下持续进行，增加了参与活动的观众人数。同时，当局也简化表演者和工作人员所须遵守的安全管理措施，让大型表演如海外演出能照常举行，并协助加强文化与艺术领域的核心能力。

文社青部与国家艺术理事会已宣布在六个指定演出场地推出“疫苗接种差异化安全管理措施＋检测”（VDS+Test）试点计划。这些场地是滨海艺术中心、维多利亚剧院与音乐厅、新加坡大会堂、新加坡专业剧场、位于福南的野米剧场（Wild Rice）剧院，以及滨海湾金沙剧院。

根据计划，台上和幕后的表演者和工作人员的人数不受限，表演者也不必戴口罩和保持安全距离，表演团体如大型管弦乐队因此有机会进行现场演出。

艺理会发言人受询时透露，至今接到超过35个有意参与试点计划的申请。自计划推出以来，已举办五场试点现场演出，包括创乐者交响乐团和新加坡芭蕾舞团的演出。