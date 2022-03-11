彰显我国多元文化特色 歌台妆艺捞鱼生等入围申遗候选名单

10个有潜力申遗的项目为歌台、妆艺大游行、农历新年捞鱼生、马来传统歌谣、胡姬花培植、娘惹珠绣与刺绣、大宝森节，以及本地华巫印各族群的生育礼俗、糕点的制作和共享习俗，以及传统医疗法。

国家文物局就第二次申遗的非物质文化遗产项目进行初步咨询后，选出首10个入围候选名单的可申遗项目。

这10个有潜力申遗的项目为歌台、妆艺大游行、农历新年捞鱼生、马来传统歌谣（Dikir Barat）、胡姬花培植、娘惹珠绣与刺绣、大宝森节，以及本地华巫印各族群的生育礼俗、糕点（Kueh）的制作和共享习俗，以及传统医疗法。

文物局年中将启动一项调查，更广泛地咨询公众对这10个有潜力申遗项目的看法，同时探讨其他可申遗的项目。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲昨天（3月10日）在国会辩论文社青部开支预算时，宣布上述消息。

我国小贩文化在2020年底申遗成功，正式列入联合国教科文组织的世界非物质文化遗产名录。

政府去年3月宣布就再次申遗的项目展开咨询活动。文物局去年6月至今年1月举办了一系列讨论会，向约170名公众征集意见。

提供反馈的公众包括学者、文史工作者、非物质文化遗产传承者以及青年群体。最多人支持的10个有潜力申遗的项目反映了公众的共识，即申遗的项目必须能彰显我国的多元文化特色，同时能引起新加坡人共鸣。

文物局发言人说，该局下来也会咨询社区及政府部门代表，同时会评估所建议的项目是否适合申遗，以及是否符合联合国教科文组织的评估标准。

文物局也会研究其他国家申遗成功的例子，以及各国对保护非物质文化遗产所做的努力，以进一步加强我国的申遗工作。一旦敲定申遗项目，文物局将着手准备申遗文件。文件最迟必须在每年3月31日提呈给联合国教科文组织，结果会在隔年年底公布。

国家文物局副局长（政策与社区）陈子宇受询时说，当局希望下来的公共咨询活动能进一步提高人们对我国多元文化的认识，并促进新一轮有关维护各社群非物质文化遗产的对话。

“就如我国的小贩文化成功申遗，我们希望第二次申遗能激发新加坡人对我国非物质文化遗产的自豪感，同时也能让我们从另一角度向世界介绍新加坡的多元文化。”

儿童博物馆12月开放

另一方面，刘燕玲昨天在国会发言时也报告了本地博物馆翻新的进展。

本地首个儿童博物馆今年12月开放。儿童博物馆的前身为新加坡集邮馆，为期三年的翻新工程在年底完成后，它将通过生动的展品让儿童认识本地历史及了解多元生态环境等。自2019年暂时关闭的土生文化馆也将在明年重新开放，到时将更着重介绍东南亚土生群体传统文化及艺术。

此外，文物局下个月将推出有关建国先贤纪念园的流动展览，除了介绍纪念园的建筑设计，也会向公众征集可反映他们与建国元勋有过接触，以及可纪念国家重要政策或建国里程碑的故事或文物。文物局将把其中一些文物和故事作为展品，在建国先贤纪念园于2027年开幕时展出。