是讲师也是海底“导游”

南洋理工学院药剂科学讲师陈汉荣热爱潜水，除了有潜水执照，前年还考获了潜水教练执照。不只这样，他还拥有飞行和航海的执照，可说是上天下海都难不倒他。

陈汉荣（49岁）是南洋理工学院药剂科学讲师，业余时间则担任海底世界的“导游”，带领潜水爱好者看遍新加坡海域的海洋生物。从2019年至今，他已累积了超过700次潜水经验。

海龟、鲨鱼、魟鱼（stingray）、海兔（Nudibranch）、章鱼、鱿鱼、躄魚（frogfish）、虾、螃蟹……新加坡水域的海洋生物丰富多彩，让他百看不厌。“最难忘的就是看到一条狮子鱼的时候，这是在新加坡水域中非常稀有的鱼类。”

陈汉荣热爱潜水，除了有潜水执照，前年还考获了潜水教练执照。不只这样，他还拥有飞行和航海的执照，可说是上天下海都难不倒他。

陈汉荣2007年成为讲师之前，曾在澳洲当药剂师。更换工作岗位约一年后，他决定与同事一起尝试潜水。“潜水一直在我的‘愿望清单’上，但因为忙碌而迟迟没有行动。回想起来，我很高兴当时决定抽空学潜水，我非常享受在海底的感觉，还能够近距离接触各种海洋生物。”

如今已有超过10年潜水经验的陈汉荣说，前年12月完成了教练课程让他感受最深。“这个为期三个月的课程对于心理和生理都很有挑战性，而且面对课程随时可能因为防疫措施而中断的不确定性。在教室里上理论课后，晚上还得到泳池训练，同时必须照顾工作。所以，我在及格后非常开心。”