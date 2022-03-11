当我吃素的？本地素食业生力军！

这家咖啡店里有看似一般的麻辣香锅、鸡饭、西餐、云吞面和茶水摊五个档口，但特别的是，这些食物不但无肉，而且无奶，也无蛋。上个月开启的本地首个纯素咖啡店，经营者是一个未满30岁的年轻人。

斋这里（Makan Vegan）咖啡店年轻经营者孙宇恒（29岁）受太太影响改变成纯素饮食，但他更希望透过创业来发扬理念，让人们减少吃肉。孙宇恒说：”如果人类一直食用肉类，食品会遇到危机，因为饲养动物用掉很多土地。”

在一次到循环路熟食中心（Circuit Road）吃饭时，孙宇恒萌生灵感。“我很好奇，为什么一个熟食中心有13间素食摊，还可以存活到今天，我就想，如果我们可以开一个纯素的咖啡店，全部的店都是纯素的，为什么我们无法生存呢？人家可以，为什么我们不能？”

孙宇恒也观察到，在弹丸小国的新加坡竟有4000多间大大小小的咖啡店，他看准咖啡店在新加坡人心里的位置。孙宇恒于是找了包含自己的弟弟孙宇鸿（24岁）与几位20多到40多岁的合伙人融资。

要开创一个在本地市场相对新鲜的纯素咖啡店，让孙宇恒“没在怕”，有两个原因。他说：“其实每个合伙人都有自己的经验，各凭经验贡献长处，互相截长补短，所以我不担心。而我们也做了调查，其实新加坡吃素的人口有百分之八，是很多的，所以我们其实没有什么担心。”

去年9月迈开脚步，他们原本预计在不同的熟食中心分别开四个档口。但是，10月初看到芽笼有咖啡店出租的信息，他们便下决心将四个档口集合到一个咖啡店。“我们都觉得，为什么还要找多四间档口，为什么不要把四间档口放在一个地方，直接做，所以在去年十月就租下来”

斋这里咖啡店顺利在今年2月6日开张，成为新加坡第一间纯素的咖啡店。

其中不可少的一个特色就是“斋这里”的咖啡和茶。孙宇恒说：“我们开纯素的咖啡店时没有忘记新加坡人最喜欢拉Kopi，要有纯素的南洋咖啡和茶。”

素食餐点的高价常会让人却步，孙宇恒解释说：“也有顾客说素食很贵，但是譬如一盘鸡饭，我们卖4元8角，可是我们的成本可能是2元5角，这不包括租金、水电费，还有员工的薪水等，一盘鸡饭我们可能只赚3角到5角。可是我们愿意降低利润，让顾客吃到更便宜、更好吃的素食。”

开业才一个月，孙宇恒与团队已设好了更大的目标。“我们不把做素食的人看成竞争者，而是朋友。我们希望未来开更多间纯素咖啡店，邀大家一起开摊位，把全新加坡不同品牌的素食，全部开在一个咖啡店里。”

问及创业的困难，孙宇恒哽咽说：“唯一的困难就是时间，这件事要有一点取舍，就是没有时间陪家人。我想完成个人的使命，想要造福他人。”

另一个驻足素食业11年的绿一点（Greendot），经营者也相当年轻，今年才33岁。2011年与同学周志麒在学校开创“绿一点”时，傅永鸿还是22岁的国大商学院的学生，对餐饮业陌生的傅永鸿，可说是能入厅堂，但不曾进厨房。

“绿一点”执行总监、联合创办人傅永鸿说：“在开始绿一点的时候，我连切菜、洗米都不会。不过我非常努力，甚至把五天的课排成两天，其他五天就去学校档口炒菜。”

傅永鸿从不会，到熟透餐饮业里里外外，刚创业遇到的困难也非常多，“我没有经验，走了许多冤枉了，遇到一些如管理员工、租金计算、开新点、没钱等问题，甚至想放弃。但如果看不开，挫败感就很重，但其实这都是创业的必经之路。”

2014年，傅永鸿大学毕业，也到了“绿一点”勇闯商场的转折点，在勿洛广场（Bedok mall）开了试点档口后，就在巴耶利峇广场（Paya Lebar Square）开了“绿一点”旗舰店。

“绿一点”转战商场时，傅永鸿时常思维，如何让非素食者走进“绿一点”吃一顿，方便素食者聚餐。而他也观察到，近日越来越多荤食店也有了素食选项，他说：“现在和朋友出门，再也不用担心餐馆说，你吃素的啊，我不会煮。所以这个对我来说是非常非常欣慰的，对素食者是友善的。”

十年间，新加坡人对素食的认识变多了，傅永鸿观察：“十年前我创业的时候，素食和非素食的分别很大，但是我发现现在有个蛮大的变化，就是有一个中间区，叫做弹性素食者（Flexitarian）。一个星期有21餐，有人可能说这星期3餐吃素或是7餐吃素，所以更多接受素食，越来越多人在这区。”

“绿一点”如今已在商场开拓了12个店面，傅永鸿说：“开一、两间店，自己一个人冲，自己一个人顶还可以，但是，经营企业不能这样。心量有多大，团队就能多大。我要让员工看到，在你的身上值得学的，也让他觉得跟你工作有意义。”

傅永鸿回忆校园里开档口的两年多，其实是创业生涯中蛮快乐的日子，他忆述：“学生常好奇走来问，哇uncle，今天有炒什么，他们没有说怎么是素的。所以我觉得小学生很单纯，他们其实不排斥素食，我一直想要回到学府推广素食，所以就跟团队商量，我们目前比较稳定，也有一定的成绩，可以回馈给社会了。”

“绿一点”就在2021年年尾回到了学府、他们发迹的地方。

“我想让这些小学生知道，吃素，我们陪伴着你，那不是个坏的选择，我们支持你。”