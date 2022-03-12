与马国商讨边境重开细节 我国考虑让私家车电单车及更多巴士入境

我国正考虑允许私家车、电单车以及更多巴士通过新马陆路关卡入境，一些公司租来运送工人往返新柔两地的私人巴士也有可能获准通行。

政府抗疫跨部门工作小组联合主席、贸工部长颜金勇，昨天（3月11日）在记者会上对马来西亚宣布在下个月1日重开边境表示欢迎。他说，新马两国正在商讨重新开放后的具体通关安排，敲定后将提供更多细节。

“我们在研究的事项很多，这也会涉及前线工作的大幅调整和微调。请记住，现在我们每天有几千人往返，但以后每天跨境的人数要比这个多很多。”

颜金勇昨天也提醒驾车者，虽然现在还不急于申请，但出于工作等原因希望尽早通关者应更新必要的旅行证件，例如护照和外国车辆入境准证（Vehicle Entry Permit，简称VEP）。

马国首相依斯迈沙比里周二宣布从4月1日起全面重开边境，完成冠病疫苗接种者到时入境马国不必隔离。马国卫生部长凯利则在周三的记者会上说，当地政府将对为数众多的每日出入境者另作安排，不要求他们每次入境都进行核酸检测。

王乙康：重新开放边境须视新马疫情

至于我国边境会否和马国同一天在4月1日开放，卫生部长王乙康说，整个行动有很多事项要解决，重新开放边境必须在两地疫情条件都允许下的情况下才能进行，时机非常关键。

他说：“我不认为可以预定重开的日期，但这将是我们密切关注的。当疫情条件允许，我们就能讨论重新开放，届时颜部长提到的各种运作安排就可以到位。”

新柔长堤曾是全球最繁忙的陆路关卡，在冠病疫情暴发前每天约有35万人次及5万辆各类交通工具往来，其中有不少是每日往返的打工者。

2020年3月起，马国为控制疫情实施行动管制令，新柔长堤足足关闭了一年零八个月，只允许送货车辆通行。去年11月29日，新马陆路疫苗接种者旅游通道（VTL）开通，但旅客只能乘搭指定短程巴士往返两地，不准自驾入境。新马大士第二通道至今则尚未开放。