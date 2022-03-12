之前因确诊病例激增延后实行 简化安全管理措施下周二生效

王乙康强调，目前公共医院、综合诊疗所和全科诊所仍非常忙碌，医护人员也承受巨大压力，因此现在还不是时候放宽安全管理措施。不过，措施可加以简化，让民众更容易记得和遵守。

原定2月25日起落实却延后推行的五大简化安全管理措施，确定下周二（3月15日）起生效，通过调整社交人数、戴口罩规定、工作场所限制、安全距离以及活动人数，把现有的各项安全管理措施化繁为简。

政府抗疫跨部门工作小组在2月16日宣布制定这套“安全管理措施一至五”，但过去三周冠病确诊病例激增、医疗系统承受巨大压力，不得不延后推行。

卫生部长王乙康昨天（11日）在工作小组记者会上说，有很好的迹象显示，这波奥密克戎毒株疫潮尖峰已过，处于逐渐消退，但曲线较为平缓。

“本地民众已普遍接受，重要的不再是每日确诊病例数，而是这些病例数如何影响疾病的严重性，以及医疗系统的收治能力。”

我国昨天新增1万5345起确诊病例，目前有1396名冠病病患住院，其中170人需输氧，39人在加护病房。

王乙康强调，目前公共医院、综合诊疗所和全科诊所仍非常忙碌，医护人员也承受巨大压力，因此现在还不是时候放宽安全管理措施。不过，措施可加以简化，让民众更容易记得和遵守。

下周二起，社交人数维持在最多五人，但每户家庭可接待的访客从一天五人，改为一次五人。

联合领导工作小组的财政部长黄循财说，针对社交人数的措施极为重要，因为这会直接影响密切接触者的人数，而多数家庭只在佳节期间才会接待多组访客。

他也提醒，无论在室内或户外都须戴口罩。虽然戴上口罩就无须保持1米安全距离，但他仍鼓励人们那么做。

王乙康解释，社交人数和戴口罩等措施是影响感染率的主要因素，因此将维持不变，这对监测病毒的传播率至关重要。待简化措施推行的两个星期后，人们才会感受到这些措施对病毒传播率的些微影响，然而到时每日确诊病例也已进一步下降，不会增加医疗系统的负担。

未接种疫苗儿童能与不同户亲友参加活动

另外，下周二起，未接种冠病疫苗的12岁及以下儿童，能与来自不同户家庭的亲友，一起进入实施疫苗接种差异化措施的场所和参加活动。

黄循财重申，简化措施不代表放宽，而是为日后进一步开放更多活动铺路。随着疫情曲线压平，医疗系统承受的压力有所减缓，到时我国就能大幅放宽现有的安全管理措施，并允许人们更自由地出国旅游。

但他强调，现阶段讨论放宽措施的具体时间表仍为时过早，因为医疗系统的负荷依然沉重。

王乙康透露，卫生部医药服务总监麦锡威副教授与医生团队经讨论后认为，下来两到四个星期，随着确诊病例持续下降，医院和诊所的看诊压力也会逐渐减缓。政府将密切关注这个趋势，并以此为依据来决定放宽措施的步伐。

黄循财说，除了五大简化措施，政府下来进一步放宽措施时，也会针对一些风险较高的场所和活动进行检讨，包括夜间娱乐、现场表演和唱歌、允许食客跨桌互动，以及在晚上10时30分之后饮酒。