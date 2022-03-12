家人朋友在家社交赌博不违法 陈国明：网上社交赌博仍被禁止

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明在国会强调，通过这项法案是要清楚说明，准许社交赌博是附带条件的。其中包括只能在住家进行，不能在组屋楼下、咖啡店和酒店等场所，参与者也须是家人或相互认识。

我国法律将明确指出家人朋友之间的社交赌博不算违法，但这仅限于在住家面对面进行，不包括在酒店和度假屋等公共场所，否则可能让不法分子有机可乘。

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明昨天（3月11日）在国会为赌博管制法案和新加坡赌博管制局法案提出二读。两项法案都已三读通过。

阿裕尼集选区议员严燕松呼吁政府对于明确将社交赌博合法化保持谨慎，以免被视为赞同赌博。盛港集选区议员蔡庆威也询问政府会如何预防人们因此染上赌瘾。

陈国明强调，在法律上允许社交赌博，不会改变政府应对赌博的立场，这其实是在加强管制。

“目前，面对面的社交赌博没被禁止，我们经常看到人们打麻将、打牌。通过这项法案，我们其实是要清楚说明，准许社交赌博是附带条件的。”

这些条件包括只能在住家进行，不能在组屋楼下、咖啡店和酒店等场所，参与者也须是家人或相互认识。除了赢钱以外，参与者不应牟取其他利益，例如抽成或收取费用。

网上社交赌博因执法上的限制会继续禁止。陈国明强调，倘若有人滥用社交赌博，或试图在住所进行非法赌博，警方还是会严厉调查和取缔。

多7万名租赁组屋居民 不得进赌场老虎机房

赌博管制法案侧重于三大方面，即应对战利品箱（loot boxes）等新兴趋势和产品、确保对各类产品采取一致的监管手段，以及加强社会保障。

社会及家庭发展部将从多方面加强社会保障应对赌博。

其中，今年6月1日起，所有建屋发展局公共租赁计划下的租户和居民都将受制于法定禁止令。

这意味着他们不可进入赌场和私人会所的老虎机房，也不可在新加坡博彩公司注册网络账户，预计约有多7万名租赁组屋的租户和居民会被纳入名单。

社会及家庭发展部兼文化、社区及青年部政务次长蔡瑞隆回答议员询问时指出，这些居民大多没有参与上述三项赌博活动，因此不会受影响，其中只有约4000人参与至少一项活动。

蔡瑞隆举例说，在全国预防嗜赌理事会去年的一起案例中，一名已婚的六旬男子住在二房式租赁组屋，每个月去赌场两次。他的月入少于1500元，却欠下银行和合法放贷商约10万元。扩大禁止令的范围有助于从上游预防这类情况。

统一监管所有赌博活动 新赌博管制局料年中成立

义顺集选区议员黄国光询问政府会如何确保受影响的个人都接到通知，以免他们在无意中违反禁止令。

蔡瑞隆说，禁令扩大后，相关住户都会收到全国预防嗜赌理事会的信件，下来新签约的住户也会通过建屋局接到通知。“赌博经营者在允许顾客进入或使用赌博服务前，也须检查他们的禁止令状态。”

全国预防嗜赌理事会主席沈锦源发声明对法案表示支持。他说，理事会将继续与当局合作，依法执行禁止令和赌场入门次数限制令。

“理事会也将继续举办公共教育活动，提高人们对问题赌博危害的认识，并提供援助服务。”

此外，新加坡赌博管制局法案通过后，新的赌博管制局计划在今年中成立，统一监管所有赌博活动。

陈国明回答杨厝港区议员叶汉荣有关如何整合各机构职能的提问时说，赌博管制局的成立对政府资源的影响在整体上是中和的，人手会随着职能调动，不会导致雇员过剩，而且赌博管制局还会负责监管新的执照制度等。