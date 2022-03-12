王乙康： 每周传播率若维持0.93 五周后本地病例将减半

卫生部长王乙康指出，根据七天移动平均病例，本地病例已在上月26日达到顶峰，有约1万8300起。从那时起，病例就在逐步稳定减少，目前在1万6300起左右。

目前每周病例传播率降至0.93，如果保持在这一水平，预计新增病例将在五周内减半。

卫生部长王乙康昨天在政府抗疫跨部门工作小组记者会上指出，本地近九成病例感染的是奥密克戎亚型变异毒株BA.2，而且迹象显示，这一波疫情正在逐步减缓。

王乙康说：“根据七天移动平均病例，本地病例已在上月26日达到顶峰，有约1万8300起。从那时起，病例就在逐步稳定减少，目前在1万6300起左右。截至昨天每周病例传播率降至0.93。如果保持0.93，病例将在五周后减半。”

王乙康说，卫生部预计每周病例传播率将继续下跌，病毒传染数（Reproduction Number，也称R值）维持在1.0。他希望病例的下降速度能在接下来几天加快。

他也指出，公众已注意到最重要的不是病例有多少，而是住院和求医的病患人数。目前公共医院、综合诊疗所和全科诊所仍非常忙碌，医疗人员也继续承受巨大的压力。

他说：“加护病房的使用率及需要输氧的人数都在可控范围内，但其他病房尤其是紧急部门仍然是超负荷。其中，病例在过去两周持续减少，到公共医院急诊部门求医的病患虽然也从每天3000人的最高峰降至每天2800人，但仍是很高的数目。”

为此，卫生部已加强对医院的支援，包括增加公共医疗机构的人手，例如动用新加坡武装部队人员，以及召回300名在修读高级文凭的护理学生投入工作。

针对是否须打更多追加剂 麦锡威：专家团正在研究

冠病疫苗专家团正着手探讨是否有必要让公众接种更多追加剂，现阶段还没有定论。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授回答记者提问时说，专家团正考虑一般公众是否有必要继续注射追加剂，也在关注需额外保护的弱势群体。

不过，由于目前只掌握初步数据，因此会密切留意其他国家的情况。本地也在研究现有的追加剂的保护作用，以及是不是会逐渐减弱。

至于孩童是否需接种追加剂，他说，这方面也仍在等待专家团的建议。多数小孩因为刚接种不久，疫苗仍有保护作用，所以必须进一步观察。

“总的来说，我们已经展开研究，但是现阶段还未有任何明确的决定，一旦有消息会对外公布。”