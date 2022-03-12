爸妈往医院途中 女娃迫不及待CTE出世

丈夫开车送妻子到医院生产，腹中女宝宝迫不及待在中央快速公路上出生，提早了约两周报到。

曾龙强（51岁，经理）和35岁的妻子刘慧茹于本月8日早上8时20分，在中央快速公路上迎接了第一胎。

刘慧茹受访时说，预产期是3月26日，但当天早上7时左右，就开始感觉频密阵痛。

“我痛得在家里又喊又叫，虽没经验，但第六感告诉我，女儿就要出生了！”

曾龙强虽然第一时间呼叫救护车，但眼见妻子十分疼痛，决定自行开车到汤申医院。不料，距离到医院还有10分钟，躺在后车座的刘慧茹感觉宝宝已探出头，随后羊水也破了，宝宝接着出生。

刘慧茹说：“我本来还一直忍住，不想把宝宝推出来，担心车上不是无菌的环境，可是宝宝等不及了。从阵痛到宝宝出生，全程不超过一个半小时。”

她表示，自己既开心又担心，赶快抱起宝宝，让她面朝地，拍背和屁股，清理鼻子以及嘴巴，确保没被羊水呛到。

曾龙强说，抵达医院后，车就停在大厅门口，医疗人员马上拿了医疗用具到车上，帮忙剪脐带，随后把妻子送进产房，清理胎盘。

夫妻俩表示，没想到女儿提早约两星期报到，更没想到女儿会在车上出生，一切发生得太突然，就连女儿的名字都还没想好。“女儿很健康，重2.4公斤。”

完整报道，请翻阅2022年3月12日的《新明日报》。