为青年助力　打造更美好的未来

对于未来，青年有不同的期许，也对生活有不同的需求。为此，全国青年理事会推行各个项目，确保青年有机会提升自我、具备更强的社区精神及更具韧性，给予他们助力，一起打造更美好的未来。

青年为环保发声 “年轻变革者补贴”助踏第一步

国大生叶爱玲（中）与 朋友Tasha（左一）和 Lekshmi Syam对推广环保教育充满热忱，组队参加了第三季“青年行动挑战”，要打造货柜环保教室，走进学校宣导环保。（图／全国青年理事会）

自小就与海洋为伍的叶爱玲（23岁），对海洋有一份特殊的感情。眼见环境危机不断加剧，她心中油然而生一份使命感，决定站出来为环境保育做一点事。

于是，还是念大学的她创立了非盈利环保组织，向孩童和青少年推广环保教育。在全国青年理事会（National Youth Council，简称NYC）补贴的帮助下，她开设了网站，通过文章分享及举办环保讲座和活动来传达环保讯息，并计划在不久的将来把货柜环保教室带进学校。

“我想让现在的小孩能和从前的我一样，从小就能经常接触大自然，长大后成为一名环保卫士！”她说道。

叶爱玲是2018年全国青年成就奖（NYAA）金奖的得主之一。在淡马锡理工学院就读时，她已对推广环保教育展现出热忱，担任野生动物与海洋保育兴趣小组的组长。目前，她是新加坡国立大学环境系三年级的学生。

叶爱玲的父母都热爱潜水，小时候，她最常去的地方就是海边。这样的经历对她影响深远，继而创办新加坡地球学校（Earth School Singapore）。她认为，新加坡的年轻一代与大自然亲近的机会很少，对创造环境可持续性的方式及科技发明的认识上也需要多些教育。

为有效地传达环保讯息，她向全国青年理事会的“年轻变革者补贴”（Young ChangeMakers Grant）提交申请，以筹集基金设立网站。她和伙伴在发表会上阐述地球学校的概念和具体计划，与项目策划员交流，最终不但成功获得一笔种子基金，也得到许多宝贵的意见和资源。

“年轻变革者补贴”是全国青年理事会的旗帜项目，可帮助想要为新加坡社会作出贡献的青年，朝他们的梦想迈进。如果想法已经构思完整，且已有具体的执行计划，青年可申请此基金作为种子基金。此外，项目策划员也能协助从不同的角度审视计划，帮助提供资源或帮助青年与相关机构建立联系。

打造货柜环保教室 走进校园做宣导

在新加坡地球学校的网站上，叶爱玲和团队所列出的成立宗旨为提高环保知识及意识，激励年轻一代身体力行做环保，创造可持续的未来。

“自网站设立后，我们收到很多回响，有关于到学校或机构举办环保活动的询问、个人对于环保的意见和反馈，也有许多好心人表示愿意义务提供各种帮助，让我们获得很大的鼓励。”

为了将环保讯息进一步带入校园，团队的货柜环保教室概念应运而生。他们计划把废弃货柜设计成一间环保屋，展示如何把资源再循环的概念融入生活，例如用太阳能发电、循环使用水源、制作天然堆肥等。货柜可被看作是课室的延伸，可以是流动的，也可以被安置在校园中。到时，学生们将有机会在货柜里参加工作坊、种一些小植物等等，亲身感受环保的美好。

叶爱玲说：“我常想，如果在我念小学的时候就有机会接触环保活动，或许就能早一点为环保出力。我想通过更多活动，激发出年幼孩子们心中的热忱，让他们知道自己能为可持续未来做些什么！”

“青年行动挑战”为关注社会课题的青年提供呈现想法的舞台，并给予专业指导，助推计划实现。（图／全国青年理事会）

为实现计划，叶爱玲和团队参加了在去年10月开始进行的第三季“青年行动挑战” （Youth Action Challenge，简称 YAC），并于今年1月发表了他们的货柜环保教室计划，成功获得了5万元的补贴。

“青年行动挑战”是配合新加坡青年行动计划（SG Youth Action Plan）所推出的项目。它为年轻国人提供平台，就所关注的课题提供建议、解决方案或倡导计划。获选的青年团队将有机会与政府、企业和社区组织携手实践点子，获得专业指导，同时可获得高达5万元种子基金以推动计划进行。自2019年推出至今，在这项挑战受益的项目从2019年的50多项，提升到了2021年的70多项。

叶爱玲以自身的经验分享道：“年轻朋友只要觉得计划已成形，就可以去报名申请，不要顾虑太多，也不要觉得有压力，更不要因为觉得自己的想法不够革命性或缺乏冲击性，就打退堂鼓。先走出去，才能找到方向。”

担任项目策划员 大学生参与引导

拥有丰富社区服务经验的陈学伟在“年轻变革者”计划中担任项目策划员。（图／全国青年理事会）

全国青年理事会总裁蔡大卫说：“我们一直致力于在青年感兴趣的领域提供引导和协助，主动出击，以让他们重拾追求梦想的动力。青年可以和新加坡青年志愿团队、全国青年理事会、学校及我们其他合作伙伴等一起合作。 通过与许多企业、社会服务机构、青年组织、人民协会及非政府组织建立的伙伴关系，我们能制造许多机会，待青年前来探索。“

例如，参与“年轻变革者”计划的团队可获项目策划员协助，改进点子，建立资源及联络网。这些项目策划员当中，有不少是曾经或正在领导社区计划的青年领袖。

南洋理工大学物理系二年级学生陈学伟就是其中一人。他年仅25岁，但已有八年社区服务的经验，担任项目策划员则已超过三年。

陈学伟在初院念书时以社区服务学习作为课外活动项目，随后加入新加坡青年志愿团队（Youth Corps Singapore），成为领袖培育计划的首批学员。在那里，他曾领导和参与一些本地和海外的社区服务计划，包括一项前往越南学校和孤儿院的志愿活动。

在新加坡青年志愿团队的安排下，青年志工参与了教导乐龄人士掌握数码技能的活动，回馈社会。（图/ 全国青年理事会）

此外，他也曾在帮助边缘青年的本地社区服务机构Trybe，以及全国志愿服务与慈善中心（NVPC）旗下的“乐善公司”（Company of Good）实习。积累了不少社区服务经验后，他在友人的推荐下加入了“年轻变革者”计划并成为项目策划员。

“年轻变革者”补贴的发表会定在每月首个星期六举行，每场需时约四小时，陈学伟积极参与，即使在服兵役期间也如此。发表会上，他必须审视青年团队的方案，与其他项目策划员一起讨论方案是否可行及对社会的影响力是否足够，同时还得给予青年引导或建议。

陈学伟说：“一场发表会通常会有约20组团队参加，有中学生，也有已在工作的青年。项目策划员的其中一项任务是帮助参加团队牵线。若团队提呈的计划有待加强，我们会建议他们可以如何改进和调整，把计划变得更可行，继而提高获得补贴的机会。”

他表示，无论计划好不好，看到青年们如此踊跃参加，对他来说都是一件开心的事。能和有想法的青年一起合作让他获得很多乐趣，也从中受益良多。更重要的是，如果双方合作的结果是一个很好的方案，对社会带来很大的影响力，那种满足感更是难以言喻。

无论是申请者还是策划员，全国青年理事会总裁蔡大卫都乐于见到青年大力参与，他说：“我们鼓励青年从基层提出计划，并会给予具规划性的机会和支持，最关键的是，我们要赋予他们开始行动的力量，创造出不一样的明天。”

比如，在“年轻变革者”项目中，一个名为“sustainab”的能力构建计划，就让中小型企业及具备可持续性相关专业知识的青年，能有更多机会接触及了解各种可持续性生意模

全国青年理事会 为青年创造机会

全国青年理事会一直致力于在青年感兴趣的领域提供引导和协助。图为总裁蔡大卫（右一）与参与活动的青年进行交流。（图／全国青年理事会）

冠病疫情把新加坡人团结了起来，这也包括青年在内。2022年，全国青年理事会将继续通过四大途径为青年创造机会，协助他们打造属于自己和国家的未来。

一、强化数码资产

全国青年理事会在去年推出的数码青年平台——Youthopia，正好为疫情下的青年提供了相互交流的渠道。自开设以来，平台平均每个月上载140篇文章，至今已吸引240万次的点阅数及130万名使用者。

今年，全国青年理事会计划将其官方网站转换成互动平台的形式，以便与家长、企业及政府机构互动，网站内容将包括青年对于热门课题的观点、对政策理解的常见误区等。

二、为未来准备就绪

今年，全国青年理事会主办的“亚洲就绪青年计划”（Asia-Ready Exposure Programme），将加强与亚细安国家、中国及印度的企业合作，为青年安排线上实习和进行合作的机会，借此让青年了解这些市场强劲的发展需求。

三、提供更多回馈社会的机会

面对疫情安全管理措施的限制，新加坡青年志愿团队仍持续提供空间，让青年从事志愿工作及回馈社会，包括帮助乐龄人士掌握数码技能，以及在学校假期带领儿童参加活动。

今年，新加坡青年志愿团队将继续协助青年提升技能，以及培训他们成为本地志愿活动的策划员。有志于服务社区的工艺教育学院及理工学院青年领袖，将可在青年志愿团队社区实习计划（Youth Corps Community Internship Programme）下，获得提升自己的机会。他们也将继续与相关机构合作，为想要当义工的青年牵线。

四、加强合作力度 赋权青年

除了“年轻变革者”计划、“青年行动挑战”等邀青年提出献议的项目之外，全国青年理事会也积极加强与各方的合作力度，赋权青年。

【本文由全国青年理事会呈献】