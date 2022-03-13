陈诗龙专访：通过人力部线上工具 雇主可为EP申请者算分预估成功率

根据人力部网站，雇主在提交申请前，通过预先评估工具，一一输入所需资料后，即可获得欲申请就业准证者的预估分数。雇主也可通过雇主数据网页，了解公司的劳动力概况，包括PMET员工占比，对比同行业PMET的情况。这两项新功能都会在互补专才评估框架生效前推出。

明年9月落实互补专才评估框架后，雇主为外籍白领员工申请就业准证前，可通过线上评估工具，提前掌握公司和员工在四大计分项目中的预估分数，且绝大部分的申请，可在三个星期或更短的时间内知道是否获批。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生接受《联合早报》专访时说，新框架具备透明度、清晰度及可预见度，能协助雇主减少很多冤枉路，也不用浪费太多时间和人力资源，并且可以提早做规划。“如果发现在多元化方面缺少分数，雇主一定要多栽培新加坡员工，或者聘请来自不同国家的员工。”

根据人力部网站，雇主在提交申请前，通过预先评估工具（Pre-Assessment Tool），一一输入所需资料后，即可获得欲申请就业准证者的预估分数。雇主也可通过雇主数据网页（Employer Data Portal），了解公司的劳动力概况，包括本地专业人士、经理、执行人员和技师（PMET）员工占比，对比同行业PMET的情况。

这两项新功能都会在互补专才评估框架（Complementarity Assessment Framework，简称COMPASS）生效前推出。换言之，企业雇主在提交申请前，就知道成功概率有多高。

目前85%的就业准证申请可在三个星期内知道结果，陈诗龙指新框架会依照同样标准处理，但他乐观看待未来人力部收集更多大数据后，审批时间可进一步减短。

首次成功申请就业准证者，可在本地工作两年，更新准证的有效期则最长三年。截至去年6月，本地共有16万6900名就业准证持有者，比疫情前2019年12月的超过19万人少。

ICT设5000元收入门槛 是因不同职业薪金差距大

金融服务业的就业准证持有人最低月薪，9月起调高500元至5500元，但外籍白领向来被指同样享有高薪的资讯通信科技业（ICT），却归类为一般行业，月薪门槛仍是5000元。对此，陈诗龙解释，ICT领域不同职业薪金差距大，由于过去五年大数据显示高科技、电脑和专业服务领域雇员的薪资，介于4500元至5000元，因此才设下5000元的收入门槛。

不过，他不排除ICT领域－内，一些特定职业的薪资比就业准证收入门槛高。他举例，同样在ICT领域，网页设计师或网页开发工程师的薪水，就比数据科学家的收入来得低。

人力部2020年各行业收入调查显示，数据科学家的月薪中位数为6140元，比起软件、网络和多媒体开发人员的4724元，多了1416元。

不上载完整顶尖大学名单

除了薪资，不少公众也关注就业准证持有者的学历。询及人力部是否会在网站上公布顶尖大学名单，陈诗龙透露会列出一些大学作为参考，例如新加坡国立大学、南洋理工大学及新加坡管理大学，但不会上载完整名单。

他也说，虽然申请者毕业自哪所大学是参考指标，但人力部了解到一些专业如艺术、音乐，申请者就读的大学，不能拿来和其他类型大学做比较。

“大家可以放心，我们肯定会有一个很具包容性的做法。”

陈诗龙希望新加坡能吸引顶尖专才、最好的技术人员和管理人才，到这里与本地人携手打造出一个更美好、更有吸引力的金融、商业及高科技社会。