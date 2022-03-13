陈诗龙：最低月薪门槛要求 已把房租等固定津贴算在内

政府调高就业准证最低月薪至5000元，坊间议论雇主如果把给外籍白领租房的费用折现计入月薪，就能够轻松达标，丝毫不受调高门槛影响。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生接受《联合早报》专访时指出，目前当局在计算就业准证持有者月薪的时候，已经把房租、交通费、第13个月花红等固定津贴计算在内，雇主的这些“小聪明”不会起到任何作用。

财政部长黄循财上个月18日在国会发表财政预算案声明的时候，宣布将就业准证的最低月薪调高至5000元，如果是金融业聘用的外籍白领，这个门槛更要达到5500元；S准证月薪门槛则会分三次调高。这是为了确保雇主聘用的是高素质的外国人才，与本地劳动队伍形成互补，而不是引进廉价的外籍员工。

陈诗龙受访时重申，政府宣布的5000元就业准证最低月薪适用于年资相等于刚毕业本地大学生的外籍白领，如果是40来岁的中年人，他们的最低月薪要达到1万零500元。金融业中年白领的最低月薪则要有至少1万1500元。

他说：“把房租这些固定的补贴算进去，也达不到这个标准。这是很透明的审核方式，大家看到了就知道政府在做什么。”

陈诗龙也提醒，只要是每个月固定支付的款项，政府是可以从大数据中查得到的，虽然一小部分雇主耍小聪明，觉得可以钻漏洞，但这是难以为继的。

“我们迟早会查得出来。我有责任维护整个系统，因此没办法的时候会起诉这些人。”