安全管理措施后天起简化 苦等两年足球小子可以好好踢场球了

狮城水手足球学院总经理陈立宇说：“听到这个消息之后，足球爱好者都为之疯狂，大家都迫不及待想好好踢场足球。”陈立宇解释，这两年本地足坛只有专业球队可在不受人数限制的情况下训练和比赛，一般学员则须分小组训练。

去年底，20名本地少年足球学员远赴欧洲训练比赛，这是自冠病疫情暴发以来，他们第一次有机会在没有人数限制的情况下参加标准的11人足球赛。

过去两年，受限于安全管理措施，足球和橄榄球等团体运动只能改以小组形式进行。政府前天宣布放宽限制，从后天起，完成疫苗接种者可以在指定体育设施进行团体运动，每次最多30人。

狮城水手（Lion City Sailors）足球学院总经理陈立宇（40岁）昨天接受《联合早报》访问时说：“听到这个消息之后，足球爱好者都为之疯狂，大家都迫不及待想好好踢场足球。”

学员分组训练 学不到大组踢球策略和技巧

正规足球赛每队有11名场上球员，加上候补球员以及主裁判和边裁等工作人员，人数通常超过30人。

陈立宇解释，这两年本地足坛只有专业球队可在不受人数限制的情况下训练和比赛，一般学员则须分小组训练，目前的规定是一组五人。在这种情况下，学员只能以二对三的形式练习，因此学不到很多在大组训练时才能传授的策略和技巧。

为了让有潜力的学员在不受约束的环境下精进球艺，学院去年底特地安排20名十三四岁的学员，通过疫苗接种者旅游通道到德国和荷兰受训并参加比赛，为期六周。

狮城水手足球学院有近600名学员，介于四岁至17岁，邓文烽（13岁）是其中之一。他告诉记者：“很期待能跟更多人一起踢球，等了两年终于可以踢一场正式的球赛。大组训练也可以认识更多朋友。”

政府去年11月展开试验计划，允许最多10人一组，在指定设施进行体育活动。所有参与者除了须接种疫苗外，也得在现场进行抗原快速检测。条例放宽后，只要参与者已接种疫苗，就无须接受额外检测。

足球爱好者邹俊良（45岁，球会总裁）说，以往他和朋友都会组成三队轮流踢球，可以替换休息，不过试验计划期间10人只能分成两队，为了不浪费场地租金和检测费用，每个人都踢满两小时，运动量过大，放宽规定对他们来说是非常好的消息。

对于这项调整，财政部长黄循财前天在抗疫跨部门工作小组记者会上解释，恢复运动对整体健康的益处，远胜于病毒传播的风险，而且运动属于短暂接触，因此传播风险不高。

新加坡医学专科学院传染病学医生组织主席古鲁医生（Asok Kurup）受访时说，冠病病毒的传播取决于环境和通风条件。运动若在户外进行，传播风险微乎其微，不过要留意的是，参与者应避免在更衣室等室内空间有密切接触。

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚教授认为，冠病病毒已经在新加坡广泛传开，无论是在公共交通工具上还是其他任何地方都可能接触到。他说，运动对人体有益，应多鼓励人们运动。现在几乎所有人都接种了疫苗，即使年纪较大的人在踢足球后受感染，情况应该也不至于太严重。