美国研究：每10万人中少约16人 我国冠病疫情期间整体死亡人数减少

这项发表于权威医学期刊《柳叶刀》的研究调研了2020年1月1日至去年12月31日191个国家和地区的死亡数据后发现，我国过去两年的死亡人数少了约1770人。研究人员推测，一些国家和地区在疫情期间实施严苛的封锁或介入措施，可能是额外死亡率呈负数的原因。

美国一项大规模研究发现，与往年死亡人数相比，新加坡在冠病疫情期间的死亡人数有所减少，按估算每10万人中少了约16人，额外死亡率为全球第三低，仅次于冰岛和澳大利亚。

本地专家认为，这可能与流感病例锐减以及居家办公期间因交通事故死亡的人数减少有关。

研究人员调研了2020年1月1日至去年12月31日191个国家和地区的死亡数据后发现，新加坡过去两年的额外死亡率（excess mortality rate）呈负数，为每10万人中负15.8。

额外死亡率是流行病学中使用的一个术语，指的是在疫情期间因各种原因导致的死亡人数，与正常年份的死亡人数之间的差值。

换句话说，与疫情暴发前11年的整体死亡人数相比，疫情期间本地死亡人数少了约1770人，相当于每10万人中少了15.8人。这个数字仅次于冰岛的负47.8和澳洲的负37.6。

研究结果上周发表于权威医学期刊《柳叶刀》。研究人员推测，一些国家和地区在疫情期间实施严苛的封锁或介入措施，这可能是额外死亡率呈负数的原因。

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚教授接受《联合早报》访问时指出，额外死亡率呈负数的国家和地区如台湾、新西兰和澳洲，过去两年的冠病感染率低，也未暴发流感。

“即使其他呼吸道病毒‘卷土重来’，向来更致命的流感病毒在这些地区却不见踪影。”

本地综合诊疗所隔了七个月，才再次出现流感病例，最近一次是去年7月。

根据卫生部网站每周更新的传染病数据，今年2月确诊流感的三名病患，均感染A型流感的H3N2病毒株。数据显示，过去四周因流感症状求医的241名病患中，确诊流感的比率为4.1％。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院副院长古阿烈副教授说，本地过去两年的死亡人数比预期少，相信是因为戴口罩和社交距离等防疫措施奏效，使流感等其他呼吸道病毒的传播也显著减少。

“据估计，本地每年约有800人死于流感，但过去两年流感‘放假’，原本可能死于流感的人，有相当一部分已避免感染，因此即使本地已有超过1000人死于冠病，死亡总人数还是有所减少。”

截至昨午，我国再通报六人因冠病并发症逝世，死亡病例累计1145人。

研究未纳入暴发奥密克戎感染潮后情况

研究报告未详细提及新加坡的情况，淡马亚认为，由于居家办公的关系，因交通事故死亡的人数可能减少，这也可能是额外死亡率呈负数的原因。他强调，去年底我国暴发奥密克戎毒株疫潮后，额外死亡人数显著增加，这项研究可能没考虑在内，在推算额外死亡率时有它的局限。

古阿烈也说，这项研究计入了因各种原因逝世的人数，而不只是经诊断死于冠病的人数。研究人员也考虑到防疫措施对健康其他方面的影响，例如疫情期间因自杀或滥用药物死亡的人数可能有所增加。