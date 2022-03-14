李总理出席信德人协会百年纪念活动：新移民保留自身文化也应努力融入社会

李总理说：“我们鼓励这些新来的人保留他们独特的文化和传统，这有助增添我国社会的活力。但与此同时，我们也敦促他们努力融入我国社会，欣赏、尊重和珍惜新加坡拥有的宝贵的多元种族与宗教和谐。”

新移民保留自身独特的文化与传统，有助增添我国社会的活力，同时他们应努力融入，尊重新加坡的多元种族与宗教和谐。

李显龙总理昨晚（3月13日）在新加坡信德人协会（Singapore Sindhi Association）的百年纪念活动上致辞时说，我国社会的多元不是一成不变的。我们在保持稳定的种族平衡的同时，继续欢迎初来乍到狮城定居的人。

李总理说，这些人当中，一些与新加坡人结婚，并在这里建立家庭，另一些则是最初带着家人来这里工作，最终决定成为新加坡人。

“我们鼓励这些新来的人保留他们独特的文化和传统，这有助增添我国社会的活力。但与此同时，我们也敦促他们努力融入我国社会，欣赏、尊重和珍惜新加坡拥有的宝贵的多元种族与宗教和谐，就如信德人成功做到的。”

李总理强调，通过培养共同的新加坡认同感与归属感，全民才能保持团结一致。

成立于1921年的新加坡信德人协会，去年迈入100周年，李总理感谢协会和本地信德社群为新加坡的成长与繁荣，以及为丰富和加强我国社会结构所做的不懈努力和贡献。

李总理说：“不论去到哪里，信德社群都努力融入当地社会，为社会发展做贡献，并与其他当地社区团体建立联系。这正是新加坡信德人所做的。”

信德人是印度河流域的古老民族，主要分布在巴基斯坦的信德省等地区，以及印度境內。

许多在19世纪末和20世纪初来新的信德人都是商人，他们充分利用新加坡作为转口港的角色，在纺织品业建立贸易专长，从日本、韩国和中国进口货品，再出口到东南亚、中东和美国等地。他们后来也涉足电子产品等新领域。

李总理说，如今，许多信德人，不论是在政府，还是医学、法律或工程等专业领域，都做出贡献，留下自己的足迹。

他赞扬新加坡信德人协会在促进信德社群和其他群体的融合方面，发挥宝贵作用。它也慷慨地为广大社会做贡献，例如为疗养院、孤儿院、宗教场所出钱出力、组织捐血活动，以及设立向有需要者免费开放的法律援助诊所。

“你们的努力扩大了我们的共同空间，搭建桥梁，拉近了新加坡人的距离。”

也是宏茂桥集选区议员的李总理，前天也在位于宏茂桥的工艺教育中区学院主持新公民宣誓仪式，欢迎370名新公民加入新加坡这个大家庭。

他当晚在面簿发文，除了恭喜新公民之外，也对他们选择成为新加坡人、以小红点为家表示欣慰。

李总理说，在冲突和威胁日益增多的世界里，公民身份变得比以往任何时候都更重要，新加坡需要有坚定信念的人来维护国家的团结和安全。

他在仪式上和新公民一起宣读信约。李总理说：“仪式标志着成为新公民的正式起点，但他们当中很多已经在这里学习、工作和生活多年，内心已经是新加坡人。”