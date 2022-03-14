语言治疗师邱珮莉2019年5月创办新加坡失语症协会，为患者和看护者提供交流和互动平台，同时提高公众对失语症的认识。

“如果每个人能对有沟通困难的人耐心些、友善些，失语症患者一定会更感觉到被接受和不被社会排挤。”

一次陪失语症（aphasia）患者到熟食中心点菜的经历，让语言治疗师邱珮莉（45岁）意识到，看似简单的事，对沟通上有困难的人来说，是多么艰难的一件事。

当时那名患者正尝试自己点菜，但在点菜时就是开不了口，只能指着看板上的图象。没想到摊位助手对着患者大吼：“不要指啦！要什么直接讲。”看到患者的无助，邱珮莉于是帮他点菜。

这次经历让邱珮莉决定在2019年5月创办新加坡失语症协会（Aphasia SG）。她说，很多失语症患者被社会孤立，社区里也没有面向他们的扶助项目或互助组织。她想通过新加坡失语症协会，为患者和他们的看护者提供交流和互动平台，及提高公众对失语症的认识。

失语症指的是因中风或脑部受损而失去语言能力，得通过治疗逐渐恢复。

协会目前有约30名志愿者，服务约160名失语症患者及看护者。除了开办工作坊，协会每个月也定期举办三个不同的项目，分别让失语症患者练习说话，通过歌唱练习表达能力，以及在较不须说话的环境里玩游戏、做手工。

失语症患者在日常生活中需要更多时间组织思绪，找到能准确表达自己的用词。邱珮莉希望公众在碰到沟通方式看上去不一样的人时，给对方多些时间反应，也多向对方友善微笑，“有时这样的小举动就足够了”。

邱珮莉说，加强社会联系体现了全面防卫中的社会防卫。对社区多些关怀，帮助有需要的人，能让新加坡即使是在遇到挑战时也能保持凝聚力。