飙骂摔盘动粗 两男大闹榜鹅餐馆警调查

两男大闹餐馆，先违例抽烟、又吃外带食物，事后抱怨经理态度差，当场摔盘动粗。

这起闹剧发生于前天（3月12日）晚上8时许，地点位于榜鹅一带特丙巷（Tebing Lane）的FatPo餐馆。

餐厅经理李金彬（26岁）受访时绘述，闹事的两人年约四五十岁，分别身穿白色及黑色上衣，进入餐厅后，黑衣男先违例吸烟，遭服务员两度阻止后才到远处吸烟，回来时竟带着打包的沙爹，在餐馆里大快朵颐。

“我的同事见状，请我出面解决。我当下好言相劝，向顾客解释禁止外食。他后来答应收起外食，但趁我不注意时又开始吃。”

他表示，前后至少三次规劝对方。对方最后称肚子饿，抱怨餐点迟迟未上桌，情况一而再再而三发生。

随后，李金彬送餐上桌，但玻璃盘碰到桌面发出声响，对方竟指他态度差，当场发飙爆粗怒骂、摔盘。

“我当下吓了一跳，马上收拾地上的玻璃碎，同时频频道歉，还说不收费，请他们离开，但他们还是不走。”

李金彬说：“同事上前帮忙清理时，白衣男也蹲下帮忙捡玻璃，但遭我的女同事阻止，可能推了对方一下。白衣男勃然大怒，用力抓红了她的左手，还动手推她。”

另一名男服务员经过时，白衣男大声嚷嚷买单，但被告知无需付费后，白衣男怒骂、挑衅服务员，冲突因此升级。“我们好声好气说话，不知道食客为何如此激动，场面一再失控。”

完整报道，请翻阅2022年3月14日的《新明日报》。