潘健龙博士将于4月7日起接替许俊辉,成为亚细安维护妇幼权利委员会负责儿童权利的新加坡代表。

社会及家庭发展部昨天发文告宣布,委任潘健龙为亚细安维护妇幼权利委员会(ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children,简称ACWC)负责儿童权利的新加坡代表,任期为三年。