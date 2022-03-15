一个月两度上调 蛋价再涨17％

涨涨涨！鸡蛋价格走高，受访蛋商透露一个月内两度上调，最近一次涨幅约17％，一托盘鸡蛋要价7元2角。

蛋商们说，除了禽流感暴发期间，这是业者从业以来面临的最高鸡蛋价格。

洪胜鲜蛋供应商洪松茂受访时指出，2019年一托盘鸡蛋（30个装）售价大约3元多，如今已涨到7元2角，价格高出一倍。

黄创盛贸易公司是本地鸡蛋供应商，已经营30多年，第二代老板黄鸿铭（30岁）指出，这是近一个月来蛋价第二次上涨，涨幅约1元，“最近价格的上涨可以算是前所未有的”。

黄鸿铭说，禽流感期间鸡蛋供应大减，导致价格高涨，消费者都可理解，如今的蛋价是由通货膨胀引起，影响许多家庭。

据他了解，马国不少鸡蛋小农场都已倒闭，养鸡农场减少，多数是大农场撑住，鸡蛋价格也随着全球供应和需求增加。他认为鸡蛋价格较之早前，一托盘增加了四五成。

洪松茂进一步说，新加坡从马国进口的鸡蛋变少，也导致蛋价上涨，这是人为因素。

他指出，过去我国从马国进口大约七八成的鸡蛋，如今已减至不到50％。而政府希望提高本地鸡蛋供应至30％，25％来自海外其他国家，大部分是乌克兰和波兰等欧洲国家。他补充，目前日本、澳大利亚、韩国和泰国的鸡蛋供应不多。

洪松茂说，配额限制导致生意更难做，如今最低等级的鸡蛋，一托盘要价7元2角，这比没有限制时的3元多高出许多。