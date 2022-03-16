多项限制昨起调整让生活逐步恢复正常 安全措施虽简化 防疫意识未抛开

卫生部长王乙康发面簿贴文说，安全管理措施简化后，生活中很多小事都能恢复。“今天标志着在这场漫长的抗疫战役中，心理上的重要转变。随着病例数目继续下跌，医院的情况逐步改善，生活会进一步恢复正常。”

公众今后只要戴好口罩，就无须保持一米安全距离。不过，大部分公众考虑到疫情未消退，选择小心行事，碰到人多时仍然倾向与他人保持一定距离。

同时，公共场所和购物商场陆续拆除安全距离标志，也有商家继续保留这些措施，直到疫情进一步好转。

政府昨起（3月15日）通过调整社交人数、戴口罩规定、工作场所限制、安全距离以及活动人数，把原有的各项安全管理措施化繁为简。

卫生部长王乙康发面簿贴文说，安全管理措施简化后，生活中很多小事都能恢复。例如，可以好好自拍，每个人无须站得远远的；可以和朋友在公园长凳并肩坐着吃午餐；还能进行团体运动等。但管控疫情的主要措施，包括戴好口罩、控制人数和接种疫苗不变。

“今天标志着在这场漫长的抗疫战役中，心理上的重要转变。随着病例数目继续下跌，医院的情况逐步改善，生活会进一步恢复正常。”

记者昨天走访榜鹅、卡迪和义顺一带的邻里商店及购物中心，发现大部分商店和餐馆并未拆除店外的安全距离贴纸和胶带。

忠邦城家顺纺织品店店员白连春（80岁）说：“现在疫情还是比较严重，胶带就贴到疫情结束吧，顾客排队结账时保持安全距离也比较安全。”

在义顺纳福城一家袜子店工作的周姓店员（37岁）受访时则反问记者：“可以撕了啊？我不知道。如果政府确定不强制贴了，我们再撕。”

平价超市维持原有安全管理措施

职总平价超市发言人说，全岛151家超市会维持原有的安全管理措施，包括保留安全距离贴纸，以及在店内广播，提醒顾客保持安全距离等。

育有四名年龄介于三岁至11岁孩子的阿末（33岁，工程师）出外时还是会注意安全距离。他说：“现在的病例仍然挺多，小心一点比较好。我不是担心自己，是担心还没接种疫苗的两个孩子，还有家里年龄介于70多岁到90多岁的长辈。”

随着五大简化安全管理措施生效，国家公园局昨起陆续拆除公园内的凉亭和烧烤台封网，为本月18日设施重新开放做准备。公众昨早10时开始可申请烧烤台使用准证。

公园局园林处高级署长谢承然透露，截至昨天下午3时，公园局批准了约210个烧烤台和850个露营准证申请。申请者会在来临星期五至星期天使用设施。

他说，公园局职员会定期走访公园，工作包括随机检查烧烤台和露营区。若发现违例行为，职员会在必要时依法采取行动。

公众莫妮卡昨早和家人到东海岸公园，乐见工作人员拆除凉亭封网。她说：“之前有好几次碰到突然下雨，亭子又封起来，我们都成了落汤鸡，现在解封当然是件好事。”

方志英（63岁，退休者）虽怀念在海边烧烤的氛围，但不急于申请准证。她说：“现在社交人数还是限制在五人，办烧烤也没有气氛，我会等到开放到至少八个人后再考虑，毕竟人多也比较容易准备食材。”

义顺和西海岸市镇理事会受询时说，暂未接到公众预订烧烤台的申请。

另外，公众周末和公共假日到圣淘沙丹戎海滩、巴拉湾海滩和西乐索海滩已不再须要预约。岛上大部分的安全距离标志以及之前为了把海滩分区而设的屏障和入口处也会拆除。

圣淘沙发展局发言人说，大部分访客都负起社会责任。自安全管理措施实施以来，83名违例者遭该局开罚单。