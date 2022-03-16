秀海拉在“学前教育转业计划”下，一边上课一边到幼儿园当见习教师，今年8月结业，实现她成为幼儿园教师的梦想。

她曾想过成为一名幼儿园教师，但因本科不符合条件，所以当年放弃了这个梦想，当了空服员。没想到一场疫情，却给了她实现梦想的机会。

秀海拉（Syuhairah Bte Hassan，30岁）在冠病疫情暴发前怀孕，她原以为照顾孩子几年后就重返职场继续当空服员，但没想到疫情严重冲击了航空业。于是，她决定走出舒适圈，转行当幼儿园教师。

秀海拉受访时说，姐姐是幼儿园教师，因而得知“学前教育转业计划”（Career Conversion Programme for Preschool Educators），于是报名参加。她在去年8月开始受训，每周两天到幼儿园当见习教师，三天居家学习。今年8月，她将结业，获得学前教育专业文凭。

“这不只是一份工作，也是一个终生学习的机会。我在工作上学到的，除了可以帮助和教导幼儿园里的孩子，也可以教导自己的两个小孩，一举两得。即使半工半读相当不容易，但我获益良多。”

秀海拉说，学前教育工作者和空服员最大的不同在于，前者需要长期与孩子和他们的家人建立良好关系，不断跟进孩子的学习进度与发展情况。虽然空服员的责任也重大，尤其是必须照顾乘客的安全，但乘客下机后，空服员的任务也就完成了。

“我可以说是‘因祸得福’，疫情让我更确定自己喜欢和小朋友互动，所以我选择不到丈夫的公司帮忙，而是另作发展。尤其有了孩子后，更希望我除了能培养自己的孩子，也能帮助其他的小朋友。”

秀海拉坦言，转行不容易，但只要愿意尝试，一切都有可能。她说，不要让疫情阻挠圆梦的心，只要踏出第一步，就不会太迟。