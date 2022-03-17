反牟利委员会：借消费税无理涨价商家名字将被公开

刘燕玲昨天接受媒体采访时强调，反牟利委员会的职责是调查和消费税有关的不合理涨价反馈，重点会放在本地家庭经常消费或使用的日常用品上。这些物品包括鸡蛋、鸡肉、蔬菜、小贩中心和咖啡店的餐饮，以及非食品的家居必需品。

商家不能以消费税为借口，趁机调涨物价，反牟利委员会一旦接获消费者投报并查证属实，不合理涨价的商家名字将公诸于世。

领导13人反牟利委员会（Committee Against Profiteering，简称CAP）的贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲昨天（3月16日）接受媒体采访时强调，委员会的职责是调查和消费税有关的不合理涨价反馈，重点会放在本地家庭经常消费或使用的日常用品上。

这些物品包括鸡蛋、鸡肉、蔬菜、小贩中心和咖啡店的餐饮，以及非食品的家居必需品。

刘燕玲说，从4月1日起，公众可通过线上网站和线下全国民众俱乐部两种管道，提出反馈或举报任何涉嫌以消费税为借口，无理涨价的商家。

委员会接获投报后会仔细审查个案，必要时展开调查向商家了解涨价原因和评估商家解释，涉嫌牟取暴利的商家名字可能被公开。

财政部长黄循财2月18日发表2022财政年预算案声明时，宣布成立反牟利委员会，以确保商家不会借消费税之名，趁机涨价。消费税将在明年1月1日调高到8%，2024年1月1日再上调至9%。政府于1994年落实消费税时首度成立反牟利委员会，消费税分别于2003年及2007年调涨时，政府也重启委员会，监督物价走势。

反牟利委员会不会增加商家监管负担，它的角色是加强透明度，确保自由市场竞争发挥作用。我理解商家面对各种成本上涨压力，因此在维护消费者权益的同时，政府也通过一系列措施协助企业。 ——贸工部兼文社青部政务部长刘燕玲

刘燕玲透露，2007年消费税调涨后，两年内反牟利委员会接获约200起投报，高达九成和食品及日常用品有关。其中一起涉及学生托管中心的案例，因收费涨幅超过合理水平，委员会发信要求它纠正。

委员会昨天首次召开会议，成员涵盖国会议员、企业界、行业及基层组织代表，如前进党非选区议员潘群勤、职总平价集团总裁谢健平、昇菘集团总裁林福星及电商平台Lazada首席执行官卢炜利，大家一致同意必须与新加坡竞争与消费者委员会、人民协会和消费者协会合作。

刘燕玲强调，反牟利委员会不会增加商家监管负担，它的角色是加强透明度，确保自由市场竞争发挥作用。她表示理解商家面对各种成本上涨压力，因此在维护消费者权益的同时，政府也通过一系列措施协助企业。

福州咖啡酒餐商公会：会建议会员咖啡店展示价目表

代表超过400家咖啡店的福州咖啡酒餐商公会副主席洪宝兴说，公会会参考2007年的做法，即建议旗下会员的咖啡店展示价目表，让消费者一目了然。

“我们业者不会为了多赚一点钱，影响到以后的客源。如果你的价钱比别人贵，客人可能就不来了。”

此外，消协主席杨益财则建议消费者，善用“省钱之友”（Price Kaki）应用，查询逾4000种商品价格以货比三家，消协也将扩大应用覆盖范围至更多零售商、商品和服务。

公众可从4月1日起，通过反牟利委员会网站www.cap.gov.sg投报，所需资料包括个人联系、商家和产品信息及价格。