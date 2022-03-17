维文：望中国发挥影响力 促进协商缓解俄乌战事

我国外交部长维文在彭博社的访问中指出，无论在政治、经济或外交方面，中国都能对俄罗斯产生巨大影响。全球正面对不确定的分化状态，而中国的决定和行动，会对分化的全球经济起着重大影响。

中国对俄罗斯在各方面都存在“巨大影响力”，外交部长维文医生希望中国能发挥影响力，通过促进协商来缓解俄乌冲突。

配合第七届彭博社亚细安商业峰会（Bloomberg Asean Business Summit），维文前天（3月15日）接受彭博社访问，重点谈论全球关注的乌克兰战争，以及中国扮演的角色。

西方媒体近日报道，称俄罗斯入侵乌克兰后，曾向中国寻求军事和经济援助，中俄两国皆否认有此事。

针对这一点，维文说，他没有这方面的信息，无法评论，不过他认为中国有它须维护和信守的重要原则。而中国本身在这个多边、互相融合，以及以规则为基础的世界经济利益，远超俄罗斯，所以中国会自己决定怎么做。而它的决定对正在形成中的新时代至关重要。

“无论是在政治、经济或外交方面，中国都能对俄罗斯产生巨大影响。我希望中国能以一贯的中国特色作风，即悄然而谨慎，但有效地施加影响力。这只是我的希望，是不是奢望，得看接下来几天或几周的进展。”

二战结束后，过去近80年是和平且繁荣的时代，各国相互尊重彼此主权，力求以和平方式解决争端。但是维文指出，眼下的战争让这个时代戛然而止，全球正面对不确定的分化状态。中国的决定和行动，也会对分化的全球经济起着重大影响。

本月初，我国罕有地在没有联合国安理会的约束下，宣布对俄实行战略物资出口限制和经济制裁。对于我国单方面实施制裁，维文说：“这是因为我们相信现在来到了转折点。无论管用与否，小小的新加坡必须坚守原则，表达我们在新时代里，希望看到的交锋规则。”

他也重申，俄罗斯侵略乌克兰的行为极为恶劣，是危险的先例。它不顾国际法的规范和联合国宪章，践踏领土完整和国家主权独立的概念。这是新加坡应该表明立场的时候，不是为了选边站，而是这些原则悠关一个小城邦的存亡。

他举例说，1983年美国入侵北美洲岛国格林纳达（Grenada）时，新加坡也在联合国大会上投票反对美国的行为。

对于全球地缘政治紧张是否会导致各国增加国防开销引发军事竞赛，维文说，过去数十年，暴发世界战争或重大驳火事件的可能性非常低，各国尤其是欧洲国家因此能减少国防开支，不过这并非常态，现在看到的军事开销只是回到了均值。

“意思是，所有国家，包括新加坡在内都必须做足投资，以便维护国家利益。乌克兰的情况实实在在地说明了，没有其他国家会为你流血。你必须站起来，做好战斗的准备，尽一切代价捍卫自己的生活。”

亚细安重视经济融合 没兴趣组织军事同盟

另一方面，当被问及美国似乎有意在印太地区打造类似北约的组织，维文否定这个可能性。

他解释，亚细安致力于成为一个开放且包容的组织，重视的是贸易和经济方面的融合，乐意与包括超级强国在内的任何伙伴合作，但是没有兴趣组织军事同盟，或寻求“教父”庇护，所以这是绝不可能的。