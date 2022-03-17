为接手眼镜店返校进修

“光盛眼镜”营业了46年，是本地历史最悠久的眼镜店之一。蓝慧俐坦言，要推动传统老店数码转型，难免有一些挑战。

从大学商科毕业两年多后，再报读理工学院的眼科课程，为的是继承父亲的眼镜店。蓝慧俐在父亲病逝后，与母亲合力经营家族生意，推动传统老店的数码转型。

蓝慧俐（29岁）在家中排行最小，她受访时忆述，由于小时候视力较差，她经常到父亲的眼镜店检查眼睛，却没想过有一天会接手这门生意。

初级学院毕业后，蓝慧俐不知道大学要念什么科系，选择了多数同学报读的南洋理工大学南洋商学院。

2015年大学毕业后，就到一家餐饮公司从事市场行销工作两年半。

蓝慧俐说，餐饮公司女老板富有魄力的经营方式令她深受启发，决定回到眼镜店帮助父母经营家族生意。

“父母不曾要求我和两个哥哥接手这门生意。当父亲得知我愿意接手，虽然他没直接表现出来，但我知道他其实很开心。”

不料，蓝慧俐的父亲在2018年被诊断患上鼻癌，去年病逝，如今眼镜店改由她和母亲打理。“店里的员工跟了父亲至少20年，有他们在，我很放心。”

由于在眼镜店工作须具备执照和专业知识，蓝慧俐毅然决定重返校园，报读新加坡理工学院为期三年的眼科视光学专业文凭课程。

她笑说，虽然同学都比她小七岁，但她不会觉得格格不入，反而成了班上的大姐姐，完全没有代沟。

坐落在百胜楼的“光盛眼镜”营业了46年，是本地历史最悠久的眼镜店之一。

蓝慧俐坦言，要推动传统老店数码转型，难免有一些挑战。

“我们开收据和安排预约，还是靠人工记录。

母亲认为用纸笔记录速度较快，也更清晰，甚至比自动化系统更有效率。”