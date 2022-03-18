华文媒体集团与华族文化中心再合作 进一步推广本地文创领域

新报业媒体信托华文媒体集团与新加坡华族文化中心再次合作，除了继续共建“早报文创空间”，双方将进一步推广新加坡的文化与创意领域。

华文媒体集团社长李慧玲与华族文化中心总裁刘思伟昨天（3月17日）在华族文化中心，重新签订战略合作框架协议与早报文创空间合作协议。这是双方第三次签订合作协议。

按照这项为期两年的新协议，原本每月一次的小型文创空间，将改为一年四场大型的文创讲座，加上不超过四场的小型工作坊，让公众通过不同的活动思考与欣赏文化和新加坡创意。

首场“早报文创空间”大型讲座将于4月9日举行，探讨新加坡如何把组屋底层打造成共享空间。除了举行不同种族的红白事，组屋底层在这10多年来也演变成国人发挥文化创意的空间。公众可上网http://zbccs-voiddeck.sphevents.com.sg报名。

华文媒体集团和华族文化中心也将携手推展新加坡文创节。去年举行的第一届文创节，因疫情影响，以全线上的方式登场，邀请海内外知名的创作者、文创品牌经营者分享自己的经验等。

今年的文创节将在7月底举行，希望在符合疫情管控安全措施下，让公众有机会逛文创市集，以及参与各类讲座、工作坊和分享会。

李慧玲说：“我们从2017年签署协议至今，一直觉得文创是细水长流的工作，个别文创工作者是有的，但是我们还须要培育市场来接受他们，支持他们。我们一方面要继续努力，另一方面也要在节目、活动中创新，融入新元素，让受众保持兴趣，也把更多新的朋友带进这些活动当中。很高兴华族文化中心的同仁与我们有相近的理念，一起耕耘。”

刘思伟表示，很高兴再度与华文媒体集团进行战略合作。他说，华族文化中心与华文媒体集团接下来会携手进行新尝试，例如在活动中融入更多的多元文化元素等。“我盼望中心和华文媒体集团的合作，为本土华族文化开拓更多可能性和增长。”

华文媒体集团与华族文化中心在2017年开始合建“早报文创空间”，旨在提供新加坡文化创意和新型文创产业一个展示与交流的空间。

从2017年至今，共主办了29场早报文创空间活动。

“早报文创空间”的活动策划、组织和宣传由《联合早报》负责，华族文化中心则负责场地、现场安排和规划事宜。当中活动包括展示新加坡特色文化设计和各类文化创意的“创客实验室”；作家、电影制作人、音乐人分享经验和心得的“文艺沙龙”等。