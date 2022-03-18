本地临床试验：混打追加剂 先辉瑞后莫德纳年长者抗体大增

国家传染病中心发布的试验中期结果显示，60岁及以上的参与者当中，接种莫德纳追加剂后第七天，平均抗体水平是接种辉瑞追加剂者的两倍。这包括对抗野生型冠病毒株和所有“须关切变种病毒”的抗体水平。

60岁及以上的人接种两剂辉瑞／复必泰冠病疫苗后，如果施打追加剂时选用莫德纳疫苗，所产生的抗体量将比选用辉瑞追加剂大得多。

国家传染病中心昨天（3月17日）公布PRIBIVAC随机临床试验的中期结果。试验发现，60岁及以上的参与者当中，接种莫德纳追加剂者的抗体反应，远大于接种辉瑞追加剂者。这包括对抗野生型（wild-type）冠病毒株和所有“须关切变种病毒”（variants of concern）的抗体水平。

接种莫德纳追加剂后第七天，受试者平均抗体水平是接种辉瑞追加剂者的两倍；接种后第28天，前者的平均抗体水平则是后者的1.5倍。

施打追加剂后第28天，60岁及以上、接种莫德纳追加剂者对抗奥密克戎毒株的中和抗体水平达84.3％，接种辉瑞追加剂者则是72.8％。

至于较年轻的成人，不论接种莫德纳或辉瑞追加剂，抗体水平不相上下。

PRIBIVAC随机临床试验由国家传染病中心新加坡传染病临床医学研究网络主任巴纳比·扬高级顾问医生（Barnaby Young）领导，旨在收集本地有关接种同款和不同款mRNA追加剂之后的反应，并追踪施打追加剂后几个月的免疫变化。

这个项目也研究接种非mRNA疫苗，如印度国产的科瓦克辛疫苗（Covaxin）的抗体反应、了解这些追加剂的抗体反应是否和mRNA追加剂相似，以及对比施打和基本接种程序同款和不同款追加剂的抗体反应。

这个试验在去年10月12日和12月3日之间进行，100名参与者的基本接种程序都施打辉瑞疫苗，其中60岁以下和以上各占一半。

参与者在接种追加剂前，抗体水平各异，但年龄越大，抗体水平相对越低，尤其是男性。但不论任何年龄，大部分成人对奥密克戎的中和抗体都较低。接种追加剂后的一周内，刺突蛋白抗体水平则平均激增49倍。

打追加剂第七天 对抗奥密克戎效力增50％

巴纳比说，试验中期结果显示，虽然奥密克戎毒株可以突破完成疫苗接种者的免疫保护，但接种辉瑞或莫德纳追加剂的第七天，体内对抗奥密克戎的血清中和效力增加超过50％。这个抗体增幅可提供足以对抗这个毒株的保护。

“患上冠病重症风险较高的人，如60岁及以上的成人，在完成基本疫苗接种程序的六个月后，抗体水平低的可能性比较高，因此这个群体接种追加剂很重要。”

他说，有能力突破免疫的变种毒株的出现令人关注，因此必须有长期的冠病免疫策略。

这个试验也发现，接种追加剂后出现副作用是常事，但情况都较轻微，也持续不久。常见的副作用是在接种追加剂的72小时内，出现注射部位疼痛，感到疲倦和肌肉酸痛。60岁及以上接种莫德纳追加剂后，较多人会发烧和感觉无力。没有参与者出现严重的副作用。

临床试验计划会在参与者接种追加剂的六个月和一年后抽取血液样本，观察抗体水平的下降情况。

试验的下一阶段已在今年1月3日展开，会有多达200名完成两剂莫德纳或辉瑞疫苗接种的人参与，他们会被随机安排接种辉瑞、莫德纳或科瓦克辛追加剂。这样一来，试验计划研究的疫苗和追加剂接种组合将增至六个。

按计划，这个项目下来将扩大以包含更多冠病疫苗，包括美国制药公司诺瓦瓦克斯研发的Nuvaxovid。