全国青年环境研讨会 500多学生为可持续生活提创新方案

如何通过新能源车和非机动车设施来建立可持续的公共交通系统？水源与能源管理正在面临什么挑战？如何应对日益迫切的气候危机？这些都是发展永续生活的关键议题。

南华中学昨日举办全国青年环境研讨会，超过30所学校的528名学生以模拟联合国会议的形式，讨论交通系统、水源、能源和环境危机等课题，为可持续生活提出创新方案。

由世界领袖组成的危机委员会必须冷静而迅速地应对随时可能发生的危机。因此与以往不同，这场研讨会首次推出模拟联合国危机委员会（Crisis Committee），设想东南亚区域在2031年发生一场天灾后，刚达成2030年绿色发展蓝图的新加坡能够扮演什么角色。

参与的学生代表扮演国家领袖角色，展开严谨的学术讨论，并与其他代表合作制定草案。这是为了让学生体验国家领袖在面临猝不及防的危机时，如何迅速作出决策。

傅海燕： 企业也应配合减碳

见证了研讨会开幕式的永续发展与环境部长傅海燕说，为了达到永续发展目标，学校可作为一个重要的起点。这场研讨会和社区伙伴合作，让学生接触气候变化等环境课题，并体验到联合国进行商议和做决策的过程。

她也说：“希望这次经验可以开拓学生在国家建设上的视野，为我国迈向可持续未来提出有见地的倡议。”

随后的对谈环节中，学生也提出具深度的问题，例如公众在环保事业中应抱持的思维。对此傅海燕指出，作为消费者的公众不该在环境问题上置身事外，认为是燃油公司或炼油厂的责任。

谈及提高碳税是否会让投资者望而却步，傅海燕认为，全球环保行动须要各国共同努力，因此企业也应该配合减碳的国际共识。“提高碳税意味着企业须因增加了环境的负担而买单，政府也会将碳税收入用于资助愿意添购减碳设备的企业。”