理工院时期到斯里兰卡当义工，清理伤口换绷带后见到老婆婆开心流泪，让张慧仪坚定了当医生的想法。

“试试敲响每一扇门，总有一扇会为你打开。”

患有高度远视的张慧仪从小频繁就医，对医院的熟悉感促使她报读了义安理工学院的生物医药系，希望毕业后在医疗机构工作。学习过程中，她渐渐明确自己的方向，她其实更希望成为一名接触、治疗病患的医生。

就读理工院时期，一次在斯里兰卡的义工活动中，她在当地医院为一名八旬婆婆清理伤口、更换绷带。对方看着包扎好的干净绷带竟开心得流泪，这让张慧仪受触动，更坚定了她成为医生的想法。

理工院毕业后她决定给自己一年的实习空档，她给本地医生发电邮、短信，也向海外机构申请，希望可以获得一个到诊所或机构实习的机会。

然而电邮多数都石沉大海，对方不少在了解到她不是医学院学生之后就直接回绝。但她未曾放弃，最终收到全国眼科中心一名本地医生的回复，答应给她一年的实习机会。

张慧仪的父亲是一名冷气技工，母亲是家庭主妇。实习的薪水微薄，在那一年中，张慧仪为了负起生活重担，也同时到研究机构实习，以赚取两份薪水，还经常靠吃杯面来省钱。抱着不服输的心态，她完成一年实习，后来凭着这份工作经验和理工院时期的优异成绩，成为那一年上千名报考新加坡国立大学医学院的学生当中，少数被录取的理工生之一。

如今她已是国大医学生，会到各医院各部门工作、学习。她将在2025年毕业，她坚信自己未来会成为一名医生，帮病人提供妥善的治疗。

刚完成第二学年学习的张慧仪说：“如今的生活是我努力争取的，虽然忙碌但充实，我感到很满足。”