陈笃生医院走进社区 宏茂桥设专科中心

陈笃生医院的部分医疗人员将轮流到专科中心服务，中心也能为病情稳定但高风险的病患，提供更具针对性的诊断和护理服务。中心主要服务患糖尿病或有肌肉骨骼、视力、听力问题的中区居民。

患糖尿病或有肌肉骨骼、视力、听力问题的中区居民，能到陈笃生医院于宏茂桥开设的专科中心进行护理、检查和复健，省下到医院的麻烦。

陈笃生医院在宏茂桥综合诊疗所旧址开办社区内的专科中心昨天（3月18日）正式开幕。配合卫生部“健康SG”计划（Healthier SG），陈笃生医院也推出新护理模式，重新设计专科诊所，把更多专科服务带进社区。中心也同全科诊所、综合诊疗所和社会服务机构合作，为宏茂桥与附近居民带来更便利的护理服务。

李总理：采取以人为本做法 更好为民众服务

不仅陈笃生医院的部分医疗人员将轮流到中心服务，与综合诊疗所相比，专科中心也能为病情稳定但高风险的病患，提供更具针对性的诊断和护理服务。

李显龙总理和卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生昨天出席中心的开幕仪式。李总理致辞时说；“为了更好地为人民服务，我们采取更以人为本的医疗保健做法：让个人能够通过预防性健康措施照顾自己的健康、由基层和社区护理机构管理疾病，以及让社区机构和伙伴协调医疗及社会援助方面的工作。”

他举例，宏茂桥专科中心直接将专科服务带入社区，让有视力问题的居民不必再到医院诊断和治疗，而是可以直接在中心进行白内障手术和术后复诊。

宏茂桥专科中心也设糖尿病诊所，集中提供糖尿病病患所需的服务，让更须要留意病情的病患复诊。他们以往每年得多次到医院的各部门复诊，如今一年只须到中心复诊三到五次，并会由受过各学科培训的糖尿病临床管理导师负责管理。这些导师会照料病患的方方面面，包括监督病情以及提供饮食建议。

专科中心的定位介于综合诊疗所和医院之间，照顾有一定风险和有其他病症，但病情又没严重到非得去医院不可的病患。

总体而言，本地糖尿病的发病率保持在7.9％的稳定水平，但预计三分之一的人一生中会患上糖尿病。当中六七成情况稳定，可在综合诊疗所复诊，5％到10％病情严重要到医院去，剩下的两三成能由专科中心负责。

病患刘凤英（67岁，退休者）在2007年患上糖尿病，她一向到陈笃生医院看病，每三四个月复诊一次，在2020年转诊宏茂桥专科中心。

她说：“我住在后港，宏茂桥专科中心离我家更近，复诊会更方便。中心的糖尿病临床管理导师对管理糖尿病的各个方面提供非常好的建议，包括介绍新监测设备，让我可以随时留意血糖水平，他们也提供营养方面的建议让我能更好地控制血糖。”

陈笃生医院内分泌科主任及顾问医生郭炳林指出，糖尿病临床管理导师每月为超过200名病患复诊，当中超过九成表示满意。因此，医院探讨扩大计划的范围，例如让导师也到医院或是区内的全科诊所帮助更多糖尿病病患。

此外，专科中心也推出分别由验光师和听力学家主导的社区护理模式，让病患到专科中心检查眼睛和听力。病情严重的病患则转诊至医院，由专科医生跟进，确保居民能更快诊断并及早治疗。

为此，医院也已特别加强验光师的培训以及试用便携式测听系统，以提高检测和治疗的效率。