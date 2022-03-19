黑箱调查： 逾九成本地人同情乌克兰 六成支持对俄采取制裁措施

俄罗斯和乌克兰战事持续，95％的受访新加坡人同情乌克兰人，60％支持新加坡对俄罗斯采取制裁措施。

商业与公共政策研究公司黑箱研究（Blackbox Research）本月9日和10日，针对印太地区进行了一项有关俄乌战事的线上调查。6920人参与了调查，其中1711人来自新加坡，来自中国、印度和澳大利亚的受访者分别有1861人、1688人和1660人。

问及在这场战事中，最同情或支持哪一方，95％的受访新加坡人、71％的中国人、91％的印度人和89％的澳洲人选择乌克兰；4％的新加坡人、3％的中国人、8％的印度人和11％的澳洲人选择俄罗斯。

至于对俄罗斯制裁方面，60％的新加坡人支持我国的决定，4％反对，35％不确定或中立。

本月初，我国罕见地在没有联合国安理会约束性决议或方针下，宣布对俄罗斯实施战略物资出口管制和金融制裁。外交部一再重申，俄罗斯入侵乌克兰抵触联合国宪章，行为明显且严重违反国际法。虽然我国珍惜与俄罗斯和俄罗斯人民的友好关系，但不能接受俄罗斯政府侵犯他国主权和领土。

对于国家在俄乌战事中没有选边站，15％的中国受访者支持这项决定、2％反对、83％不确定或没有看法；41％的印度受访者支持、24％反对、35％不确定或没有看法。

综合所有受访者的反应时，10％相信俄乌战事会通过谈判和平解决，30％觉得俄罗斯会赢得战事，20％认为乌克兰会取得胜利。

有关俄乌战事错在哪一方时，略过半数受访者（54％）认为是俄罗斯，23％表示不清楚；觉得北大西洋公约组织（NATO，简称北约）或俄乌都有错的分别占7％。另外各有4％认为是欧盟或美国，最少人（1％）说是乌克兰。

此外，55％的受访者不认为俄乌战事是第三次世界大战的开始，41％对此不确定，4％相信战事可能是三战的开端。

问及在这场战事中，最同情或支持哪一方，95％的受访新加坡人、71％的中国人、91％的印度人和89％的澳洲人选择乌克兰；4％的新加坡人、3％的中国人、8％的印度人和11％的澳洲人选择俄罗斯。