烧烤台露营区重开首日 不少公众举家户外享天伦

本地各处的烧烤台和露营区昨天（3月18日）起陆续恢复开放，受访公众对安全管理措施化繁为简表示欢迎，也希望下来防疫限制可进一步放宽。

记者昨天傍晚走访樟宜海边公园，看到几乎所有的烧烤台都有人在用。

蔡玉莉（40岁，行政人员）同丈夫带着三个孩子来公园烧烤。她接受《联合早报》访问时说：“希望以后条例不要再收紧，因为我们已经憋了很久。”

她说，本月16日预定烧烤炉时，发现剩下的时间段已不多，全家计划在6月学校假期再找一处幽静的地方露营。

受访公众：希望防疫限制再放宽

拉希丁（41岁，自雇者）同妻子和四名子女也来到樟宜海边露营。他预计下来会有更多人“扎堆”来露营，因此他只打算住一晚，今天中午就打道回府，让位子给更多人也能享受久违了的露营乐趣。

他一边搭起帐篷一边对记者笑着说：“我两年前买下这个大帐篷，隔了这么久终于可以派上用场。”

拉希丁说，疫情暴发前他每两个月就会同家人去露营，这回隔了这么久，一家人终于又可以一起露营了。

他希望当局可以进一步放宽防疫限制，但也表示理解每个人对防疫都应负起的社会责任。

烧烤台和露营申请恢复至疫情前水平

国家公园局园林处高级署长谢承然受询时透露，截至昨天中午12时，当局处理了约310个烧烤台预定申请、发出了近1090个从昨天至明天的露营准证，这与疫情暴发前的3月学校假期周末的数据相当。

新加坡土地管理局受询时说，圣约翰岛Eagle Lodge旅舍本月15日已重新开放，预定住宿从本月29日开始，最远可预定到90天后入住，有意申请者可上网。

截至前天，土地局共发出了24个Eagle Lodge准证，68个在拉扎鲁斯岛（Lazarus Island）和大韩都岛（Pulau Hantu Besar）的露营准证。这些申请日期最迟的在6月18日，多数是周末和公共假期，目前周末名额所剩无几。

鉴于疫情，Eagle Lodge和露营场地的每份申请最多只允许一组五人。