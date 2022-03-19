宏茂桥专科中心与全科诊所合作 共同管理居民健康需求

新的宏茂桥专科中心将与全科诊所和综合诊疗所合作，让全科医生直接将病患转介至专科中心，共同管理附近居民的健康需求。

过去，如果病患须进行糖尿病眼部成像或足部筛查，那他们只能到医院并由专科医生转介才能进行。

如果患有须接受物理治疗或职能治疗的肌肉骨骼问题，他们也必须先到医院看过专科医生才能接受治疗。透过新模式，全科医生能直接让有特定病症的病患转诊至专科中心接受治疗，缩短等候时间。

除此之外，专科中心也配有日间手术室，让病患接受胃镜等内窥镜程序，全科医生也能直接将病患转至中心进行这些程序。

卫生部将逐步落实“健康SG参与计划”，鼓励每个新加坡人固定看同一名全科医生，包括定期体检和商讨护理计划。专科中心将深化同病患的全科医生合作，包括为全科医生提供转诊病患的进展和最新情况，以便让他们制定更整体的护理计划。

参与计划的宏茂桥Life家庭诊所医疗总监林锦寿医生说：“过去全科医生只能转介病人到医院去看专科医生，而只有专科医生才能为病患安排物理治疗，等候时间可能要超过一个月，一些病患的病情被拖得更复杂，需要更久和更多物理治疗才能康复。新转诊模式让病患能更快获得治疗，从而缩短疗程。”

他指出，虽然受到冠病疫情影响，转诊的病患数量仍不断增加，他希望能继续与医院合作。探讨如何确保更多病患能更早在社区内获得治疗。

除了全科医生，宏茂桥专科中心也将同其他社会福利机构合作，应对居民的医疗保健需求。

中心同护联中心的关爱乐龄办事处合作，职员以及义工会把社区内发现的病患转介给社区保健团队，团队会为有需要的居民提供协助。

中心和关爱乐龄办事处也会为职员和义工提供培训，让他们学习如何帮助居民获得所需资源。

护联中心总裁陈光杰说：“通过与陈笃生医院和社区保健团的合作，我们的关怀乐龄大使能更好应对年长居民的需求，一起为他们协调更具针对性的护理，让他们能居家乐活、原地养老。”