跑步后洗完澡 53岁国大教授昏倒猝逝

国大教授跑步后返家，冲完凉突感不适，晕倒送院途中过世，得年53岁。

不幸骤逝的是新加坡国立大学教授李裕火，生前在国大工业系统工程与管理学院（Industrial Systems Engineering & Management）授课，也专研海事相关课题。

李裕火和妻子育有一对子女，《新明日报》记者今早（3月19日）走访灵堂，女儿李涵（21岁）受访表示，父亲平时有运动的习惯，本周四（17日）下午1时左右，在住家附近跑步。

“回家后他就说有点不舒服，怎料冲凉出来后突然晕倒，送院途中就不行了……”。

李裕火的死因为冠状动脉疾病（coronary artery disease），女儿表示，父亲常运动，平时健康没问题，突然过世让家人也难以接受。

李涵告诉记者，父亲生前在国大专研海事物流与仿真优化，也是下一代港口建模与仿真卓越中心（C4NGP）的副主任。该中心主要研究如何优化港口的工作流程。

李裕火的朋友张昭成受访时说，两人都是宽柔中学的校友，“裕火在学术上有贡献，学生时期成绩也是名列前茅”。

另一前来吊唁的友人黄志豪也说，经常会和李裕火一起骑脚踏车，他走得这么突然，大家都倍感震惊。

李裕火的灵堂设于武吉巴督西6道第192座组屋底层，来临周一出殡。

完整报道，请翻阅2022年3月19日的《新明日报》。